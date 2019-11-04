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Çin'den gelen ilk yük treni, Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

BAKÜ- Tiflis- Kars (BTK) tren hattını kullanarak Avrupa'ya gidecek olan Çin'e ait, CHINA Railway Express adlı kargo treni, Türkiye'ye ulaştı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- BAKÜ- Tiflis- Kars (BTK) tren hattını kullanarak Avrupa'ya gidecek olan Çin'e ait, CHINA Railway Express adlı kargo treni, Türkiye'ye ulaştı. Kars'tan geçiş yapan kargo treni için 6 Kasım'da Ankara'da karşılama töreni yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim 2017'de açılan BTK demiryolu hattını ilk kez Çin'e ait bir kargo treni kullandı. Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni CHINA Railway Express, Kazakistan'ın ardından BTK hattında olan Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından 28 Ekim'de Kars'a ulaştı. Elektronik aksam taşıyan, 76 metreküp yükleme hacmine sahip 42 konteyner yüklü vagondan oluşan tren, bir gün Kars'ta mola verdikten sonra 29 Ekim günü Ankara'ya hareket etti. 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi kapsamında Çin'den gelen yaklaşık 850 metre uzunluğundaki ilk yük trenine 6 Kasım'da Ankara Garı'nda karşılama töreni düzenlenecek.
İLK YÜK TRENİNİN GÜZERGAHI
Çin'in Xi'an şehrinden hareket eden yük treni, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanacak trenin Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a ulaşacağı öğrenildi. Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek.

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