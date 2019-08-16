Çin'den Hindistan'a Cammu Keşmir tepkisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararının tehlikeli olduğu uyarısında bulunarak, tek taraflı bu adımın Çin için ''hükümsüz'' olduğunu söyledi. BM Güvenlik Konseyi, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı. Oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çin Büyükelçisi Zhang, Hindistan'ın tek taraflı Cammu Keşmir adımının ''tehlikeli'' olduğunu ve bu adamın gerginliği daha da artırabileceği uyarısında bulundu. Zhang, Cammu Keşmir'in Hindistan'ın iç meselesi olmadığını, sorunun uluslararası olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre bölgenin nihai statüsünün henüz karara bağlanmadığını belirterek, "Hindistan'ın bu uygulaması Çin'in ulusal çıkarlarına ters düşüyor, sınır bölgelerinde barışın sağlanmasına yönelik ikili anlaşmaları ihlal ediyor. Hindistan'ın tek taraflı bu adımı Çin için hükümsüzdür." dedi.

- "BMGK kararları doğrultusunda çözülmeli" Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Zhang, "Sorunun, barışçıl yollarla, BM Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda, çözülmesi gerek." diye konuştu. Zhang, tarafları, gerginliği arttıracak tek taraflı adımlardan kaçınmaya davet etti. - Pakistan barışçıl çözüme hazır Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maleeha Lodhi ise BMGK'nin de konunun görüşülmesiyle ''Keşmir halkının yalnız olmadığını ve sesinin uluslararası toplum tarafından duyulduğunu'' söyledi. Lodhi, Pakistan'ın Cammu Keşmir sorunun barışçıl yollarla çözümüne hazır olduğunu belirterek, BMGK'deki Cammu Keşmir toplantısının Hindistan'ın ''sorunun iç meseleleri olduğu'' iddiasını da geçersiz kıldığını ifade etti. - Hindistan: ''İç meselemiz'' Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Syed Akbaruddin ise ülkesinin Cammu Keşmir kararını savunarak, sorunun ''iç meseleleri'' olduğunu ve Hindistan'ın bölgedeki durumun ''sakin ve barışçıl'' kalmasını sağlayacağını söyledi.

- Bölgedeki gerilim sürüyor Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor. Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor. Hint yetkililer, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunurken, uluslararası basın bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor. - Keşmir sorunu Güney Asya bölgesinde yer alan Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. Toplam 222 bin 200 kilometrekare alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu oldu. Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı.