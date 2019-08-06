Hindistan’ın Cammu Keşmir’in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine Çin’den sert tepki geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Hindistan tarafı, iç hukuk yasalarını tek taraflı olarak değiştirerek, Çin’in toprak egemenliğinin altını oymaya devam etti." ifadelerine yer verilirken, uygulamanın kabul edilemez olduğu ve bir etki yaratmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Hindistan’ın, Çin topraklarını idari yargı yetkisi alanına dahil etmesine" her zaman karşı çıkıldığı ve Çin'in bu tutumunun "sağlam ve hiç değişmediği" belirtildi.

Hindistan’ın sınır meseleleri konusundaki sözlerinde ve eylemlerinde ihtiyatlı davranması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Hindistan'a, iki taraf arasında varılan anlaşmalara kesinlikle uyma ve sınır meselelerini daha da karmaşıklaştıran eylemlerde bulunmaması çağrısında bulunduk." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Çin’in Keşmir'deki mevcut durumla ilgili ciddi endişe duyduğu belirtilirken, Pekin yönetiminin bölgeyle ilgili konumunun açık ve tutarlı olduğuna işaret edildi.