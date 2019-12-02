HABER

Çin'den Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Çin, ABD donanma gemileri ve uçaklarının, Hong Kong'a resmi ziyaretlerini askıya alacak - Hong Kong konusunda "kötü performans sergileyen" sivil toplum kuruluşlarına yaptırım uygulanacak

PEKİN (AA) - Çin, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme olarak ABD donanmasının Hong Kong ziyaretlerini askıya alacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından geçen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın Hong Kong'un iç işlerine "ciddi biçimde müdahale ettiğini" yineledi.

Hua, yasaya cevaben ABD donanma gemileri ve uçaklarının Hong Kong'a resmi ziyaretlerini askıya alacaklarını ayrıca Hong Kong'da son dönemde yaşanan karışıklık konusunda "kötü performans sergileyen" sivil toplum kuruluşları Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokratik Enstitü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğerlerine yaptırım uygulanacağını belirtti.

- Hong Kong Yasası

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay sonunda, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı imzaladığını duyurmuştu.

Yasa, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kameradaKonya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada
Mobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildiMobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Günlerce konuşulan 'cesetsiz çifte cinayet' olayında yeni gelişme

Günlerce konuşulan 'cesetsiz cinayet' olayında yeni gelişme

Ahmet Ercan 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Yozgat'taki kazada ölen hentbolcu genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı

Genç sporculara son veda!

AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.