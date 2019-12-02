Çin'den Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme

PEKİN (AA) - Çin, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme olarak ABD donanmasının Hong Kong ziyaretlerini askıya alacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından geçen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın Hong Kong'un iç işlerine "ciddi biçimde müdahale ettiğini" yineledi.

Hua, yasaya cevaben ABD donanma gemileri ve uçaklarının Hong Kong'a resmi ziyaretlerini askıya alacaklarını ayrıca Hong Kong'da son dönemde yaşanan karışıklık konusunda "kötü performans sergileyen" sivil toplum kuruluşları Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokratik Enstitü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğerlerine yaptırım uygulanacağını belirtti.

- Hong Kong Yasası

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay sonunda, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı imzaladığını duyurmuştu.

Yasa, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.