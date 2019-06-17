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Çin'den Hong Kong Yönetimine Destek Açıklaması Geldi

17.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Hong Kong’ta zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıracak yasaya ilişkin tartışmalar ve protestolar devam ederken Çin yönetiminden şehrin baş yöneticisi Carrie Lam’a destek geldi

Çin'den Hong Kong Yönetimine Destek Açıklaması Geldi

Hong Kong’ta zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıracak yasaya ilişkin tartışmalar ve protestolar devam ederken Çin yönetiminden şehrin baş yöneticisi Carrie Lam’a destek geldi. Çin yönetimi Lam’ı desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı. Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang tarafından yapıldı.

Hong Kong’ta dün de 1 milyondan fazla kişi sokağa çıkarak yasa teklifini protesto etti ve Carrie Lam’ın istifasını talep etti. Lam Pazar günü yaptığı açıklamada yaşanan olaylar nedeniyle özür dilediğini söyledi. Göstericilerse Lam’ın özür dilemesinin yeterli olmadığını istifa etmesi ve yasa tasarısının tamamen geri çekilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Çok sayıda gösterici sokaklarda beklemeye devam ederken bu sabah itibariyle polisle görüşen göstericiler yolların trafiğe açılması ve sokakların temizlenmesi konusunda polisle anlaştı. Göstericiler yol kenarlarında ve parklarda beklerken polis de trafiği düzenlemeye çalışıyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Trump’ın Hong Kong konusunu ay sonunda Japonya’da yapılacak G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le konuşacağını söyledi.

Amerika yönetimi daha ve uluslararası kamuoyu daha önce yapılan açıklamalarla da söz konusu yasa tasarısının kabul edilmesinin Hong Kong’un özerk yapısına zarar vereceği yorumlarını yapmıştı.

1997 yılında denetimi İngiltere’den Çin’e geçen Hong Kong Çin’e göre demokratik bir özerk yönetim yapısına sahip durumda.

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