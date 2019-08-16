Çin'e bağlı yarı-özerk Hong Kong kentinde protestocular haftasonunda kitle gösterilerine hazırlanırken Çin'den askeri müdahale uyarısı geldi. Çin devletinin kontrolündeki "Global Times"ın baş makalesinde "Çin'in Hong Kong'daki ayaklanmaları güç kullanarak bastırma kararını henüz almadığı, ancak bu seçeneğe de sahip olduğu" mesajı verildi. Çin'in Hong Kong sınrıındaki Şenzen kentindeki askeri hareketliliğin "taşkınlık yapanlara açık bir uyarı olduğu" değerlendirilen makalede "Hong Kong'un hukuk ve asayişi kendi başına yeniden sağlayamaması ve huzursuzlukların artması durumunda Çin merkezi hükümetinin müdahalesinin kaçınılmaz olacağı" kaydedildi.

Çin medyası Şenzen'de bir stadyumda zırhlı araçlarla özel polis kuvvetlerinin askeri geçit düzenlediği, yüzlerce polisin tatbikat yaptığı görüntüleri yayınlamış, bu görüntüler Çin'in askeri gövde gösterisi olarak algılanmıştı.

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Şiaoming Perşembe günü yaptığı açıklamada Hong Kong'da durumun kötüleşmesi durumunda Pekin yönetiminin "oturup seyretmeyeceğini" söylemiş, Çin'in Berlin Büyükelçisi Wu Ken de yine dün yaptığı açıklamada "kamu düzenini yeniden normale döndürmek ve şiddet olaylarını durdurmak için gerekli önlemlerin alınmak zorunda olduğunu" kaydetmişti. Çin Büyükelçisi, bu görevin Hong Kong yönetiminin imkanlarını aşması durumunda Çin merkezi hükümeti tarafından üstlenilmesi gerekeceğini belirtmişti.