HONG KONG (AA) - Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkanı Cang Şiaoming, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı süren gösterilerin, bölgenin 1997'de Çin'e devredilişinden bu yana gördüğü en büyük kriz olduğunu söyledi. Başkan Cang, Şenzen şehrinde Hong Kong vatandaşlarının ve idari yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı 2 aydır devam eden gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Protestolarda şiddetin arttığını ve bu durumun toplumu daha fazla etkilediğini belirten Cang, hükümetin alınması gereken önlemler üzerine görüştüğünü söyledi. Cang, protestoların Pekin yönetimini son derece endişelendirdiğini vurgulayarak, "Gösterilerin, Hong Kong'un Çin'e devrinden bu yana yüzleştiği en büyük kriz olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu. Öte yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan bir sergiye katıldı. Gösterilerin, Hong Kong'da istikrar ortamını bozduğunu dile getiren Lam, bölgedeki sorunlarla sükunetle baş edeceklerini, sosyal düzeni sağlayacaklarını ve "tek ülke, iki sistem" anlayışı ile Hong Kong'u her zaman değerli tutacaklarını sözlerine ekledi.

Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, dün yaptığı açıklamada, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümeti ve liderini kararlılıkla desteklediklerini belirterek, protesto gösterilerinde suç işleyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulunmuştu. Yang, göstericilerin yanlış yönlendirildiğini vurgulayarak, perde arkasındakilerin, radikal şiddet unsurlarını desteklediğini, koordine ettiğini, yönlendirdiğini, bu unsurlara açık veya gizli şekilde fon sağladığını ileri sürmüştü. - 500'den fazla gözaltı Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si dün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedilmişti. - Çin'e iade tasarısı Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.