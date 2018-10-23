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Çin'den "iki devletli çözüme" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, ülkesinin Filistin davasının yanında yer aldığını ve "iki devletli çözüm" seçeneğini desteklediğini belirtti

Filistin'de resmi temaslarda bulunan Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, ülkesinin "iki devletli çözüm" seçeneğini desteklediğini söyledi.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Ramallah'taki ofisinde Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Filistin meselesindeki son gelişmeler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te devam eden Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetleri ve ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması konuları ele alındı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi sıfatıyla siyasi süreçte aktif rol almasını ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın uluslararası barış konferansı düzenleme girişimini desteklemesini istedi.

Hamdallah, Çin'e uluslararası hukuk ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapması çağrısında da bulundu.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang ise ülkesinin Filistin davasının yanında yer aldığını ve "iki devletli çözüm" seçeneğini desteklediğini ifade etti.

Görüşmede birçok bakanın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Fetih yürütme komiteleri üyeleri hazır bulundu.

- Mehd Kilisesi'ni de ziyaret etti

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang, Filistin'deki temasları sırasında Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Mehd (Doğuş) Kilisesi'ni de ziyaret etti.

Vang, kilisenin girişinde Filistin Tarihi Eserler ve Turizm Bakanı Rula Muayide ile Beytullahim Valisi Kamil Hamid tarafından karşılandı.

Bakan Muayide, Vang'a kilise ve binadaki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Filistin Vang Çişan

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