Çin'den İngiltere'ye: Hong Kong'dan elinizi çekin

Çin'in Londra Büyükelçisi, eski sömürgeci güç İngiltere'yi hükümet karşıtı protestoları desteklemekle suçlayarak "Ellerinizi Hong Kong'un üzerinden çekin" dedi.Londra ile Pekin arasında, İngiltere'nin eski sömürgesi Hong Kong nedeniyle diplomatik kriz çıktı.

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Şiaoming, "Bazıları Hong Kong'u hâlâ Birleşik Krallık'ın yönetimi altında görüyor. Ama Hong Kong'un artık anavatanının kucağına döndüğünü unutuyorlar" dedi. Londra'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Liu, "Onlara diyorum ki: Ellerinizi Hong Kong'un üzerinden çekin ve saygı gösterin. Bu sömürgeci zihniyet, bazı yetkililerin ve siyasetçilerin aklından hâlâ çıkmıyor" ifadesini kullandı.

Büyükelçi, Hong Kong'un iç işlerine karışmakla suçladığı İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın "kanunu ihlal eden" şiddet yanlılarını desteklediğini öne sürdü.

Bu açıklamaların ardından Liu, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık, Liu'nun açıklamalarını "kabul edilemez ve yanlış" olarak tanımladı.