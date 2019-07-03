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Çin'den İngiltere'ye: Hong Kong'dan elinizi çekin

03.07.2019 22:35 | Son Güncelleme

Çin ile İngiltere arasında Hong Kong krizi büyüyor.

Çin'in Londra Büyükelçisi, eski sömürgeci güç İngiltere'yi hükümet karşıtı protestoları desteklemekle suçlayarak "Ellerinizi Hong Kong'un üzerinden çekin" dedi.Londra ile Pekin arasında, İngiltere'nin eski sömürgesi Hong Kong nedeniyle diplomatik kriz çıktı.

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Şiaoming, "Bazıları Hong Kong'u hâlâ Birleşik Krallık'ın yönetimi altında görüyor. Ama Hong Kong'un artık anavatanının kucağına döndüğünü unutuyorlar" dedi. Londra'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Liu, "Onlara diyorum ki: Ellerinizi Hong Kong'un üzerinden çekin ve saygı gösterin. Bu sömürgeci zihniyet, bazı yetkililerin ve siyasetçilerin aklından hâlâ çıkmıyor" ifadesini kullandı.

Büyükelçi, Hong Kong'un iç işlerine karışmakla suçladığı İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın "kanunu ihlal eden" şiddet yanlılarını desteklediğini öne sürdü.

Bu açıklamaların ardından Liu, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık, Liu'nun açıklamalarını "kabul edilemez ve yanlış" olarak tanımladı.

Pekin yönetimi, İngiltere'yi 1997'den beri Çin'e bağlı olan Hong Kong'daki tartışmalı bir yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerine destek vermekle suçluyor.

Protestocular parlamentoyu basmıştı

Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme girişiminin haftalarca protesto edildiği Hong Kong'da, söz konusu tasarı gösterilen tepkiler nedeniyle geçen ay rafa kaldırılmıştı. Ancak tasarının resmen geri çekilmesi ve Hong Kong lideri Carrie Lam'in istifası talebiyle gösterilerini sürdüren protestocular, Hong Kong’un yönetiminin İngiltere’den Çin’e devredilişinin 22'nci yıl dönümü olan 1 Temmuz'da parlamento binasını basmıştı. Üç saat süren işgal sırasında bazı göstericiler parlamento kürsüsüne sömürge dönemindeki Hong Kong bayrağını asmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, şiddet olaylarını kınarken Hong Kong'daki insanların "temel özgürlüklerinin saldırı altında olduğu" korkusuyla hareket ettiğini söylemişti.

Hunt, Birleşik Krallık ve Çin'in 1984 yılındaki ortak deklarasyonunda Hong Kong için belirlenen "bir ülke, iki sistem" anlayışına saygı gösterilmesi konusunda Pekin'e çağrı yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı, Pekin'in, Çin'deki diğer bölgelerin aksine Hong Kong'a, protesto hakkı gibi özgürlükler tanıyan bu deklarasyona Pekin tarafından uyulmamasının "ciddi sonuçları" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

DW,rtr,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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