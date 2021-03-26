Çin'den İngiltere'ye 'Uygur yaptırımı' misillemesi: Beşi milletvekili dokuz kişiye ülkeye giriş yasağı

Çin, beşi milletvekili dokuz İngiltere vatandaşına, "yalan haberler yaymak ve dezenformasyon yapmak" suçlamalarıyla yaptırım uygulama kararı aldı. Bu kişiler Çin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde izlediği baskıcı politikalar nedeniyle sert şekilde eleştirmişlerdi. Çin'in kararı, hafta başında Uygur azınlığın insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle İngiltere hükümeti tarafından alınan yaptırım kararlarına misilleme niteliğinde. Hafta başında İngiltere ve AB ile birlikte ABD ve Kanada da, Uygur azınlığın haklarının ihlal edildiğini söyleyerek Çin'le ilgili önlemler açıklamışlardı. Çin, Müslüman Uygur Türklerinden ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kamplarda tutuyor ve bu kamplarda işkence, zorla çalıştırma ve cinsel taciz olayları yaşandığına dair iddialar dile getiriliyor. Pekin yönetimi ise iddiaları reddediyor ve bu kampların "terörle mücadele amaçlı yeniden eğitim tesisleri" olduğunu ileri sürüyor. Yaptırım listesinde kimler var, yaptırımlar neler? İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'in yaptırım kararı aldığı kişilerin "dev insan hakları ihlallerine ışık tuttuklarını" söyleyerek Pekin yönetimine tepki gösterdi.

Johnson Twitter mesajında "İhlallere karşı çıkmak temel bir haktır" diyerek, Çin'in yaptırım uygulama kararı aldığı kişilerin kuvvetle yanında olduğunu söyledi. Çin tarafından yaptırım listesine alınanlar arasında, İngiltere Parlamentosu'nun Çin Karma Komisyonu üyesi ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin de eski liderlerinden milletvekili Iain Duncan Smith, yine milletvekilleri Nusrat Ghani ve Tim Loughton ile Lordlar Kamarası üyeleri Barones Kennedy ve Lord Alton da var. Listedeki diğer isimler ise Çin Araştırma Grubu'ndan Muhafazakar Parti'nin milletvekilleri Tom Tugendhat ve Neil O'Brien, Uygurlara karşı işlenen suçları soruşturan özel panelin başkanı hukukçu Geoffrey Nice ve Uygurlarla ilgili araştırmalar yapan Newcastle Üniversitesi öğretim üyesi Jo Smith Finley. Pekin yönetimi bu kişilerin Çin, Hong Kong ve Macau topraklarına girmesini yasakladı. Bu kişilerin eğer varsa Çin'deki mal varlıklarına el konulacak. Çin kurumlarının ve vatandaşlarının bu kişilerle ilişki kurması yasaklandı.