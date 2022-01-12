HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin'den İran Konusunda Diplomatik Atak

Çin'den İran Konusunda Diplomatik Atak

12.01.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin bu hafta Türk, İran, Suudi, Umman, Kuveyt ve Bahreyn dışişleri bakanlarını ayrı ayrı ağırlayarak İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi konusunu masaya yatırıyor

Türkiye, Körfez ülkeleri ve İran Dışişleri bakanları bu hafta ayrı ayrı Çin’e giderek temaslarda bulunuyorlar. Türk Dışişleri Bakanlığı da bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Çin Halk Cumhuriyet’ine bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında ikili ve bölgesel konularda temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Bu hafta Türkiye dışında, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de Çin’e ziyarette bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ziyaretlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının da masadaki konulardan biri olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı da Cuma günü temaslarda bulunmak üzere Çin’e gidiyor. Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ziyaretine ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı da kısa bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşması ve nükleer anlaşma konularının görüşüleceği ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi ve Salı günleri de Bahreyn ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla biraraya geldi ve İran’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesine ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerde ayrıca Çin’le bu ülkeler arasındaki ticari işbirlikleri konularının da gündeme geldiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.