Çin'den İran Konusunda Diplomatik Atak

Türkiye, Körfez ülkeleri ve İran Dışişleri bakanları bu hafta ayrı ayrı Çin’e giderek temaslarda bulunuyorlar. Türk Dışişleri Bakanlığı da bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Çin Halk Cumhuriyet’ine bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında ikili ve bölgesel konularda temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Bu hafta Türkiye dışında, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de Çin’e ziyarette bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ziyaretlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının da masadaki konulardan biri olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı da Cuma günü temaslarda bulunmak üzere Çin’e gidiyor. Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ziyaretine ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı da kısa bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşması ve nükleer anlaşma konularının görüşüleceği ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi ve Salı günleri de Bahreyn ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla biraraya geldi ve İran’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesine ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerde ayrıca Çin’le bu ülkeler arasındaki ticari işbirlikleri konularının da gündeme geldiği belirtildi.

