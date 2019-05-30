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Çin’den İstanbul Havalimanı’na yeni uçuş noktası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 00:16 | Son Güncelleme

Çin’in en köklü havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayolları, başkent Pekin’in ardından ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Wuhan’dan da İstanbul Havalimanı’na uçmaya başladı.Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayolları’nın Wuhan’dan gerçekleştirdiği CZ8341 sefer sayılı ilk tarifeli uçak, akşam saat 20.20’de İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Çin’in en köklü havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayolları, başkent Pekin’in ardından ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Wuhan’dan da İstanbul Havalimanı’na uçmaya başladı.

Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayolları’nın Wuhan’dan gerçekleştirdiği CZ8341 sefer sayılı ilk tarifeli uçak, akşam saat 20.20’de İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Boeing 787 Dreamliner tipi geniş gövde uçakla gerçekleştirilen ilk sefer için, havalimanında tören düzenlendi. Yaklaşık 10 milyonluk nüfuslu Wuhan’dan kalkan uçakla ilk İstanbul seferini gerçekleştiren uçuş ekibine ise havalimanı yöneticileri tarafından çiçekler verildi. Yeni uçuş noktasıyla birlikte Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısında da artış yaşanması bekleniyor.

Guangzhou merkezli China Southern Havayolları Wuhan’dan Istanbul Havalimanı’na haftada 3 frekans olarak uçuş gerçekleştirecek.

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