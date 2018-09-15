Çin'den İsveç polisine kınama

STOCKHOLM (AA) - Çin'in Stockholm Büyükelçiliği, İsveç'in başkenti Stockholm'de üç Çinli turiste polis tarafından kötü muamelede bulunulduğu gerekçesiyle bir kınama mesajı yayımladı.

Çin'in Stockhom Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 10 gün önce bir otel resepsiyonunda 3 Çinli turiste polisin sert şekilde müdahale etmesi dolayısıyla büyük şok ve öfke duyulduğu belirtildi.

İsveç polisinin bu davranışı sert bir ifadeyle kınanırken, İsveç'e gidecek Çin vatandaşlarından ülke polisi konusunda "dikkatli" olunması istendi.

Açıklamada, olayın İsveç devleti tarafından acil soruşturulması ve Çin vatandaşlarının ceza ve tazminat isteklerinin yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rasmus Eljanskog, Çin tarafından kendilerine konu hakkında başvuru yapıldığını doğrularken, olayın tüm ayrıntılarıyla araştırıldığını belirtti.

Eljanskog, Çin tarafı ile diyalog halinde bulunduklarını bildirdi.

- Mezarlığa bırakıldılar iddiası

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, geçen hafta 3 Çin vatandaşının rezervasyon yaptırdıkları bir otele 5 saat önceden gelmeleri nedeniyle sorun çıktığı vurgulandı.

Turistlerin ücret ödeyerek lobide kalma istekleri reddedilirken, otel görevlileriyle aralarında çıkan tartışma sonucu görevlilerin polis çağırdığı ifade edildi. İsveç polisinin otelden karga tulumba çıkardığı 3 Çinli'nin Stockholm'ün kuzeyinde bulunan bir kilisenin mezarlığına bırakıldığı ileri sürüldü.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

