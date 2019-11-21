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Çin'den ithal edilen sistem, yerli ve milli kaynaklarla ilk kez Zonguldak'ta üretildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) makineyle kömür üretiminde kullanılan mekanize sistemin tahkimat ayakları, Türkiye'de ilk defa yerli ve milli kaynaklarla Zonguldak'ta üretildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) makineyle kömür üretiminde kullanılan mekanize sistemin tahkimat ayakları, Türkiye'de ilk defa yerli ve milli kaynaklarla Zonguldak'ta üretildi.
Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON), Zonguldak Valiliği'nin desteğiyle Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) Eğitim Merkezi'nin atölyesinde, TTK'nın maden ocaklarında kullandığı ve Çin'den ithal edilen mekanize tahkimat sistemini üretti. Yerli ve milli kaynaklarla 20 günde, ilk kez üretilen mekanize sistemin adına 'Makzon 1' adı verildi. TTK'nın büyük maliyetlerle Çin'den ithal ettiği sistemin üretilmesiyle maden makinelerindeki dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, MAKZON Başkanı Murat Uzun, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Bülent Ecevit Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Umut Sefer Güneşcik, MEKSA sorumlusu Soner Aksakal, üretilen sistemi atölyede inceledi. Vali Erdoğan Bektaş, maden makinelerinin üretimi konusunda dernek kurduklarını ve kısa sürede önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. Çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Vali Bektaş, Bu daha bir başlangıç. Bizde bu ürünü üretecek bilgi ve teknoloji var. Alt yapı var. Bu ürünü satacak bir pazar da var. Maden makineleri konusunda bizim bilgimizi ve becerimizi ürüne dönüştürüp hitap edebileceğimiz yerli bir pazar var, hem de bütün maden sektörüne gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ürün verebileceğimiz devasa bir pazar var. TTK'nın bize olan yaklaşımı da güzel. Zonguldak'ta maden makine sektörü bu yolda alınacak yapılacak çok işleri var. Bu işlerin bir başlangıcı olacağını umuyoruz dedi.
170 METRESİ 12 MİLYON 500 BİN DOLARA İTHAL EDİLİYOR
MAKZON Başkanı Murat Uzun da Çin'den ithal edilen bir ürünü yerli ve milli imkanlarla kısa sürede güç birliğiyle ürettiklerini söyleyerek, TTK önümüzdeki süreçte bu sistemle yaklaşık 400 metrelik bir alanda üretim yapacak. Bu da milyonlarca lira demek. Bu paranın Çin'e gitmesini engellemiş olacağız dedi.
TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise kurumun, geçen yıl sistemi Çin'den 170 metresini 12 milyon 500 bin liraya ithal ettiğini söyledi.

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