Çin'den İthalatçılarına Gümrük Vergisi İmtiyazı Sözü

Çinli ithalatçılar 700’den fazla ithal ABD ürününe getirilecek vergilerden muaf olmak için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Maliye Bakanlığı geçen hafta muafiyet verileblecek ürünlerin listesini yayınladı. Listede sığır, domuz, soya fasülyesi, kömür ve bakır hurdası da var. Listedeki diğer ürünler arasında traktörler, motosiklerler, dağ bisikletleri ve bazı tıbbi ekipmanlar da var.

Çin, geçen yılın Temmuz ayında 50 milyar dolar değerinde ABD ürününe Washington’un koyduğu vergilere misilleme amacıyla vergi uygulamaya başlamıştı. İthalatçılara tanınacak imtiyazlar bu ürünleri kapsıyor.

Hwabao Trust şirketinden bir ekonomiste göre bu muafiyetler Çin’in Amerika’yla daha büyük bir çatışma içine girmek istemediğini ve dışa açılma süecini devam ettirdiğini gösteriyor.

İmtiyaz başvurusu yapmak için ithalatçıların 3 Haziran’dan 5 Temmuz’a kadar zamanı var.

İkinci imtiyazsa 60 milyar dolar değerinde ürüne geçen Eylül ayında uygulanmaya başlanan gümrük vergilerine getirilecek.

Bakanlık bunun için başvuruların 2 Eylül’den itibaren başlayacağını açıkladı ve başvuracakların ithalatçılar, tüketiciler, sanayi dernekleri gibi Çin’deki ilgili taraflar olması gerektiğini bildirdi.