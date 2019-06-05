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Çin'den İthalatçılarına Gümrük Vergisi İmtiyazı Sözü

05.06.2019 20:00 | Son Güncelleme

Çin Maliye Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre ülkedeki ithalatçılar bazı Amerikan ürünlerine getirilecek vergilerden muaf olabilecek. İmtiyaz listesine dahil olan ürünler için vergi muafiyeti başvuru sürece 3 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında devam edecek

Çin'den İthalatçılarına Gümrük Vergisi İmtiyazı Sözü

Çinli ithalatçılar 700’den fazla ithal ABD ürününe getirilecek vergilerden muaf olmak için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Maliye Bakanlığı geçen hafta muafiyet verileblecek ürünlerin listesini yayınladı. Listede sığır, domuz, soya fasülyesi, kömür ve bakır hurdası da var. Listedeki diğer ürünler arasında traktörler, motosiklerler, dağ bisikletleri ve bazı tıbbi ekipmanlar da var.

Çin, geçen yılın Temmuz ayında 50 milyar dolar değerinde ABD ürününe Washington’un koyduğu vergilere misilleme amacıyla vergi uygulamaya başlamıştı. İthalatçılara tanınacak imtiyazlar bu ürünleri kapsıyor.

Hwabao Trust şirketinden bir ekonomiste göre bu muafiyetler Çin’in Amerika’yla daha büyük bir çatışma içine girmek istemediğini ve dışa açılma süecini devam ettirdiğini gösteriyor.

İmtiyaz başvurusu yapmak için ithalatçıların 3 Haziran’dan 5 Temmuz’a kadar zamanı var.

İkinci imtiyazsa 60 milyar dolar değerinde ürüne geçen Eylül ayında uygulanmaya başlanan gümrük vergilerine getirilecek.

Bakanlık bunun için başvuruların 2 Eylül’den itibaren başlayacağını açıkladı ve başvuracakların ithalatçılar, tüketiciler, sanayi dernekleri gibi Çin’deki ilgili taraflar olması gerektiğini bildirdi.

Çinli sanayi dernekleri, üyelerini temsil ederek bu süreçte başvuru yapmaya özellikle teşvik ediliyor.

Başvuranların, yaptırımların kendilerine ve faaliyette bulundukları sektöre verdiği ekonomik zararı açıklamaları, ayrıca aldıkları ithal ürünlerin alternatifi olup olmadığını da belirtmeleri bekleniyor. Bakanlık imtiyazların ne zaman verileceğini ise belirtmedi.

Çin, Aralık ayında Amerika’yla yaşadığı ticaret savaşında sağlanan geçici ateşkeste ABD’den 14 milyon ton soya fasülyesi almıştı.

Ancak kömür gibi ürünlerde ithalatçıların daha kaliteli ve ucuz alternatifler arayışına girebileceği sanılıyor.

Pekin merkezli bir kömür ithalatçısı ‘‘Çin imtiyaz sağlamaya başlasa da bu insanları ABD’den kömür almaya teşvik etmeyi sağlamayacaktır. Düşük ısılı, sülfür oranı yüksek ve Çin’e ulaşması rakiplerine göre daha uzun sürüyor’’ diyor.

Büyük bir Çin firmasının satın alma müdürüyse yakın gelecekte Amerika’dan kömür almayı düşünmediklerini söylüyor ve ekliyor: ‘‘Kömürün kalitesine ve fiyatına odaklanacağız. ABD kömürü rekabetçi değil. Esas Endonezya’nın kömürüne odaklanacağız.’’

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