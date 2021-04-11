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Çin'den itiraf: Aşılarımızın etkisi düşük

11.04.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri'nin direktörü Gao Fu, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının etkisinin "düşük" olduğunu açıkladı.

Çin'den itiraf: Aşılarımızın etkisi düşük

Gao, etkiyi artırmak için farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü söyledi.Çin üretimi koronavirüs aşılarının etkisine ilişkin Çin'den yeni bir açıklama yapıldı. Çin Hastalık Kontrol Merkezleri'nin (CDC) direktörü Gao Fu, Çin aşılarının "yüksek bir korumaya" sahip olmadığını söyledi ve etkinliği artırmak için farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü ifade etti.

Çengdu kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Gao, mRNA bazlı aşıların incelendiğini belirterek "Bağışıklık süreci için farklı teknolojilerden farklı aşıları kullanıp kullanmamamız gerektiği resmi olarak gözden geçiriliyor" dedi.

Söz konusu açıklama ile ilk kez bir Çinli yetkilinin ülkede üretilen koronavirüs aşılarının düşük koruma oranına sahip olduğunu kamuoyu önünde dile getirdiği belirtiliyor.

mRNA aşısı geliştiriliyor

CDC'den bir diğer yetkili, Wang Huaking ise Çinli şirketlerin mRNA bazlı bir aşı üzerinde çalıştığını doğruladı. Wang, "Ülkemizde geliştirilen mRNA aşıları klinik deney sürecine girdi" dedi. Ancak yetkili aşıların ne zaman hazır olacağı ile ilgili bir tarih vermedi. Çinli yetkili Gao daha önce mRNA bazlı aşıların güvenliğini sorgulayan açıklamalar yapmıştı. Gao aralık ayında Şinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, mRNA teknolojisinin ilk kez insanlar üzerinde denendiğini ve "olumsuz etkilerinin gözardı edilemeyeceğini" söylemişti.

Brezilya'da yapılan klinik deneylerde Sinovac aşısının yüzde 50 dolayında koruma sağladığı ortaya çıkmıştı. Ancak şirketin açıklamasına göre, aşı hastalığın hastanede tedavi gerektirecek şekilde ağır seyretmesi olasılığını yüzde 80 oranında düşürüyor.

Çin'de geçen yıl başlayan aşı kampanyası çerçevesinde şu ana kadar 161 milyon doz aşı yapıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Sinovac ve Sinopharm tarafından üretilen Çin aşıları aralarında Türkiye, Endonezya, Macaristan, Brezilya ve Meksika'nın da bulunduğu 22 ülkeye ihraç ediliyor.

AP,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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