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Çin’den Kazakistan’a gümrük jesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Çin'in yüzde 2 faiz ve 20 yıl süreyle tahsis ettiği kredi, gümrük geçişlerinin iyileştirilmesini öngörüyor

ASTANA (AA) – Kazakistan Meclisi, gümrük geçişlerinin iyileştirilmesi ve teknik açıdan donatılması için Çin’in 2 milyar yuan (300 milyon dolar) düşük faizli kredi tahsis etmesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in başkanlık ettiği Meclis oturumunda, milletvekilleri, Çin’in Exim Bankası tarafından Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) Kazakistan sınırlarında yer alan gümrük kapılarının modernizasyonu projesi için 2 milyar yuan düşük faizli kredi verilmesini öngören çerçeve anlaşmasına onay verdi.

Kazakistan Meclisi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, AEB'in Kazakistan sınırlarındaki gümrük geçişlerinin iyileştirilmesi projesinin uygulanmasının gümrük kontrolüne bilgi desteğinin sağlanması için uygun koşullar oluşturacağı ve Kazakistan ile Çin arasındaki ticari ilişkileri olumlu etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın temel amacının Kazakistan ile Çin arasındaki dostluk, teknik ve ekonomik iş birliğinin daha da geliştirmesi olduğu ifade edildi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alihan Smayilov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kredinin yüzde 2 faiz ve 20 yıllık süreyle verileceğini söyledi.

Bakan Smayilov, ayrıca ülkesinin kara yolu projeleri için Çin'den aldığı toplam garantili borcun 1,2 milyar dolar olduğu bilgisini de paylaştı.

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