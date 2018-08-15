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Çin'den Koreler arası zirveye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 05:15 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang: - "Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin Pyongyang zirvesinin sorunsuz geçmesini ve başarılı sonuçlar alınmasını umuyoruz"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin gelecek ay Pyongyang'da liderler zirvesi düzenleme kararı almasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin Pyongyang'da gelecek ay Koreler arası liderler zirvesi düzenlemeye karar vermelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki tarafın bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini vurguladı.

"Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin Pyongyang zirvesinin sorunsuz geçmesini ve başarılı sonuçlar alınmasını umuyoruz." ifadesini kullanan Lu, bu görüşmenin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve siyasi çözüm sürecine yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu, iki tarafın üst düzey temaslarını sürdürmesini, Panmunjom Deklarasyonu'nun uygulanmasını, uzlaşma ve iş birliğini teşvik etmelerini desteklediklerini aktardı.

İki ülkenin sınırında bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde önceki gün görüşen Güney Kore ve Kuzey Kore'den yetkililer, gelecek ay Pyongyang'da Koreler arası bir zirve düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı. Zirvenin tam tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Eylül ayındaki görüşmenin gerçekleşmesi halinde iki lider, bu yıl üç kez yüz yüze görüşmüş olacak.

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çin Güney Kore Korelerarası Zirve Kuzey Kore

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