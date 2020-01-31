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Çin'den koronavirüsle mücadelede ''uluslararası dayanışma'' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 05:15 | Son Güncelleme

Çin'den koronavirüsle mücadelede ''uluslararası dayanışma'' çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, "uluslararası dayanışma" çağrısında bulundu ve ülkeleri seyahat ile ticaret konusundaki ''aşırı tepkiye karşı" uyardı.

Zhang, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ''Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'' ilan etmesinin ardından BM Genel Merkezi'nde gazetecilere konuştu.

Çin'in DSÖ'nün koronavirüs için ''küresel tehdit'' kararını değerlendirdiğini belirten Zhang, virüsü yenebileceklerini söyledi.

Mevcut durumun sıkıntılı olduğunu ancak salgının kontrol altına alınmasında ilerleme kaydettiklerini aktaran Zhang, ''Koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamadayız. Uluslararası dayanışma son derece önemli ve bu yüzden bütün ülkeler sorumlu davranmalı. Endişeleri anlıyoruz ancak aşırı tepki gösterilmemeli. Uluslararası seyahat ile ticarete gereksiz yere müdahale eden tedbirler için hiçbir neden yok.'' diye konuştu.

- Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybının 213 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını ise 9 bin 692 olarak paylaşmıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs çin

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