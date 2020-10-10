Çin’den Kuzey Kore’ye Mesaj

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in, Kuzey Kore iktidar partisinin kuruluş yıldönümü için Kim Jong Un'a bir tebrik mesajında, Pyongyang ile ilişkileri derinleştirme niyetinde olduğunu söylediği bildirildi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Xi, "Çin-Kore ilişkilerini Koreli yoldaşlarla birlikte başarılı bir şekilde savunma, sağlamlaştırma ve geliştirme niyetimiz var" dedi.

İktidardaki Kore İşçi Partisi'nin kuruluşunun 75. yıldönümü Cumartesi günü kutlanacak. Kutlamalar için Kuzey Kore'nin bazı uzun menzilli balistik füzelerinin de yer alacağı büyük bir askeri geçit töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Çin’in Kuzey Kore’ye nükleer ve balistik füze programından dolayı yaptırım uygulayan ülkelerin arasına katılmasından beri iki ülke arasında ilişkiler soğuk seyrediyordu. Çin ve Kuzey Kore liderleri 2018-2019 yılları arasında beş kez bir araya geldi.

Çin’le ticarete büyük ölçüde bağımlı olan Kuzey Kore Corona virüsü nedeniyle sınırlarını kapattı, ancak bu durumun ekonomisini olumsuz etkilediği sanılıyor. Kuzey Kore şimdiye kadar doğrulanmış Corona virüsü vakası açıklamadı.

