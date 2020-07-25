Çin’den Latin Amerika Ülkelerine 1 Milyar Dolarlık Aşı Kredisi

Aşı çalışmalarına diğer ülkelere kıyasla daha erken başlayan Çin’de Sinopharm ve Sinovac gibi biyoteknoloji firmalarının aşı adayları, klinik denemelerin ilk iki safhası olan “güvenilirlik ve etkinlik“ aşamalarını tamamladı. Bu aşamaya gelen aşıların, birkaç hafta içinde kanda virüse karşı antikor üretimini tetiklediği tescillenmiş oluyor. Üçüncü ve son aşama ise aşının birkaç bin denekle tekrarlanması.

Çin Dışişleri Bakanı, “Latin Amerika’da pandemi ve salgının yarattığı zorluklara karşı uluslararası işbirliğini pekiştirmek” amacıyla gerçekleştirilen toplantıda geliştirdikleri aşıya erişimi kolaylaştırmak için Latin Amerika ve Karayip ülkelerine 1 milyar dolar kredi vereceklerini belirtti.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’nın başkanlığında video konferans yöntemiyle Çarşamba günü yapılan toplantıda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “üzerinde çalıştıkları aşının tüm ülkelerin erişebileceği bir kamu hizmeti” olduğunu söyledi.

Çin’de salgının önemli ölçüde kontrol altına alınması sebebiyle kitlesel testlerin yapılmasında yaşanan zorluk bu şirketlerin denemelerini Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere taşımasına neden oluyor.

Salgından en fazla etkilenen bölge Latin Amerika

180 bine yakın can kaybı ile dünyada en fazla ölümün yaşandığı bölge olan Latin Amerika’da toplam vaka sayısı 4,2 milyonu aşmış bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Latin Amerika’yı bölgedeki sosyo-ekonomik sorunlar ve sağlık sisteminin yetersiz olmasından dolayı pandemiyle mücadelenin en çetrefil olduğu yer olduğuna dikkat çekiyor.

Panamerikan Sağlık Örgütü, en az aşının bulunması kadar hayati önem taşıyan bir başka konunun ise Latin Amerika gibi imkanları kısıtlı bölgelerin aşıya erişiminin güvence altına alınması olduğunu söylüyor.

Ancak Çin menşeili aşılara tereddütle yaklaşan ciddi bir kesim de bulunuyor. Geçmiş yıllarda Çin’de geliştirilen ve çocuklara yapılan bazı aşılarda kalite standartlarının ihlal edildiği ortaya çıkmıştı. Uluslararası Aşı Enstitüsü ise bu konuda Çin hükümetinin önemli bir mesafe aldığına dikkat çekiyor.

