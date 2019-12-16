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Çin'den Mesut Özil'e Sincan daveti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

Çin hükümeti, Uygurlara yönelik muamele nedeniyle Pekin yönetimini eleştiren futbolcu Mesut Özil'in "yalan haberlerle kandırıldığını" iddia etti.

Çin'den Mesut Özil'e Sincan daveti

Pekin, Özil'i Sincan'a davet edip "doğruları" görmeye çağırdı.Sincan'daki Uygurlara yönelik muamele nedeniyle Çin'i eleştiren Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'e Pekin'den yanıt geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, "Sayın Özil'in bizzat Sincan'a gelip gelmediğini bilmiyorum. Ama yalan haberlerle kandırılmış gibi duruyor. Anlaşılan bu hükme de gerçek dışı açıklamalardan etkilenerek varmış" dedi.

Pekin'de gazetecilere konuşan Şuang, "Sayın Özil'in fırsatı olursa, Sincan'ı ziyaret edip etrafa bakmasından memnun olacağız" diye ekledi.

Çinli sözcü, "Vicdanı olduğu takdirde, doğru ve yanlış arasında net bir ayrım yapabilecektir. Objektiflik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda farklı bir Sincan görecektir" ifadesini kullandı.

Özil ne demişti?

İngiliz kulübü Arsenal'de forma giyen Özil, geçen Cuma günü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara destek verirken Müslüman ülkeleri Pekin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti. İnsan hakları örgütlerine göre bir milyondan fazla Müslüman Uygur'un zorla kamplarda toplandığı Sincan'la ilgili paylaşımda bulunan Özil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kur'anlar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkekler ile evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür."

Birçok Müslüman ülkesinin bu konuda sessiz kalmasına da tepki gösteren 31 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?" diye sormuştu.

Özil formaları ve Arsenal maçına boykot

Çin'de çok sayıda destekçisi ve ticari çıkarları bulunan Arsenal kulübü ise bu ülkede yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabı üzerinden yaptığı Çince açıklamada, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir" ifadesini kullanmıştı.

Ancak Çin devlet televizyonu CCTV, Özil'in sözleri üzerine, Arsenal'in Pazar günü Manchester City ile karşılaştığı Premier League maçının yayınını iptal etti. İnternetten yayın yapan PPTV de aynı yolu izledi. Bazı mağazalar da arkasında Özil'in adı ve sırt numarasının yazılı olduğu Arsenal formalarının satışını durdurdu.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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