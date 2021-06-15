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Çin'den NATO'ya Tepki: "Çin Tehdidi Teorisini Abartmayı Bırakın"

15.06.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, NATO’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Çin’in Avrupa Birliği misyonundan yapılan açıklamada, NATO’nun, "Çin tehdidi teorisi"ni abartmayı bırakması istendi

Çin'den NATO'ya Tepki: "Çin Tehdidi Teorisini Abartmayı Bırakın"

Çin, NATO’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Çin’in Avrupa Birliği misyonundan yapılan açıklamada, NATO’nun, "Çin tehdidi teorisi"ni abartmayı bırakması istendi.

NATO liderleri ABD Başkanı Joe Biden’ın da ilk kez katıldığı zirvede Pekin’e yönelik ortak tavır konusunda açıklamalarda bulundu.

Liderler “Çin’in hali hazırdaki hırsları ve iddialı girişimleri, kurallarla sabit uluslararası düzene ve ittifakın güvenliğiyle ilgili alanlara meydan okumalar gerçekleştiriyor”açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Biden da NATO liderlerini Çin’in otoriter rejimi ve artan askeri hevesleri konusunda uyardı. NATO’nun kuruluşundaki Rusya tehdidinden önemin Çin’e kayması gerekliliğine dikkat çekti.

Çin, misyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada NATO’nun açıklamalarını iftira olarak nitelendirdi ve bunun bir soğuk savaş zihniyeti olduğunu belirtti.

Açıklamada “Biz kimseye yönelik bir sistematik tehdit oluşturmuyoruz. Ancak eğer biri bize karşı bir sistematik tehdite yönelirse buna kayıtsız kalmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

NATO zirvesinde önce ABD Başkanı Joe Biden’ın da katıldığı G7 zirvesinde de Çin’in Şİncan bölgesindeki insan hakları ihlalleri, Hong Kong’un statüsü ve Corona virüsün Çin’den yayılmaya başlamasıyla ilgili konulara dikkat çekildi ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunuldu.

Çin’in Londra Büyükelçiliği de bu açıklamaların ardından bunların ABD gibi birkaç devletin Çin’e yönelik kötü niyetlerinden kaynaklanan girişimler olduğu değerlendirmesini yaptı.

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