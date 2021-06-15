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Çin'den NATO'ya tepki: Enerjinizi diyaloğu teşvik için harcayın

15.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, izlediği politikaların NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde, "sisteme meydan okuma" olarak tanımlanmasına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, NATO'ya, "enerjisinin daha büyük kısmını, diyaloğu teşvik için harcama" çağrısında bulundu.

Çin'den NATO'ya tepki: Enerjinizi diyaloğu teşvik için harcayın

Çin, izlediği politikaların NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde, "sisteme meydan okuma" olarak tanımlanmasına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, NATO'ya, "enerjisinin daha büyük kısmını, diyaloğu teşvik için harcama" çağrısında bulundu.

NATO, dünkü zirvesinde ilk kez Çin'i gündeminin merkezine almış, Pekin'in nükleer envanterini büyütme dahil izlediği bir dizi politikayla "kurallara dayalı uluslararası düzeni" tehdit ettiğini belirtmişti.

Çin'in Avrupa Birliği misyonundan yapılan yazılı açıklamada ise "Savunma ve askeri modernizasyon arayışımız meşru, makul, açık ve şeffaftır" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"NATO, Çin'in kalkınmasını makul bir tavırla değerlendirmeli. Çin'in meşru çıkarlarını ve haklarını savunma politikalarını manipüle etmeye, bu politikaları çatışma ortamı yaratmak ve jeopolitik rekabeti körüklemek için bahane olarak kullanmaya son vermeli."

ABD Başkanı Joe Biden

NATO neden Çin'e odaklandı?

ABD Başkanı Joe Biden göreve seçildikten sonra ilk kez bir NATO Zirvesi'ne katılmıştı.

30 Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinin oluşturduğu NATO, Rusya'yı başlıca tehdit olarak görüyor.

Biden yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de bir araya gelecek.

NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ise "Çin'in hırsları ve iddialı tavırları, mevcut kurallara dayalı uluslararası düzene ve ittifakın güvenliğine sistematik olarak meydan okuyor" denildi.

Bildiride, Çin'in nükleer cephaneliğini hızla genişlettiği ve Rusya ile askeri işbirliği yaptığı kaydediliyor. Ayrıca "Çin'in sık sık şeffaf davranmamasından ve dezenformasyona başvurmasından kaygılıyız" deniliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, itifakın Çin ile yeni bir Soğuk Savaş istemediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirve öncesi yaptığı açıklamada, gündemlerindeki en önemli konulardan birinin Çin olacağını belirtmiş ve "Yükselen Çin'e ortak yanıt vermeliyiz" demişti.

"Çin ile yeni bir Soğuk Savaş'a girmiyoruz ve Çin bizim hasmımız, düşmanımız değil" diyen Stoltengerg, buna karşılık ittifak olarak Çin'in güvenlikleri açısından oluşturduğu risklerle ilgili olarak beraber adım atmaları gerektiğini söylemişti.

İngiltere'de bir araya gelen sanayileşmiş ülkeler grubu G7'nin liderleri de Çin'i eleştirmişlerdi.

G7 liderleri Çin'i insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle kınamış, ülkede Covid-19 salgınının nasıl başladığının şeffaf bir şekilde araştırılmasını talep etmişlerdi.

Çin'in İngiltere'deki büyükelçisi ise sonuç bildirgesinin "yalanlar, söylentiler ve temelsiz suçlamalara" dayandığını söyleyerek G7 liderlerine tepki göstermişti.

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