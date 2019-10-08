Çin'den NBA'ye Hong Kong tepkisi

Çin'de devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı aldı.

BBC'nin haberine göre, Çin'de NBA maçlarının yayın hakları elinde bulunan CCTV, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Morey'in paylaşımının yarattığı rahatsızlık nedeniyle Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets takımlarının Şangay ve Şıncın şehrinde oynayacakları 2 hazırlık maçının televizyon yayınını iptal ettiğini duyurdu.

Ulusal egemenlik ve sosyal istikrarı ilgilendiren konuların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, kanalın NBA ile olan tüm ilişkilerini yeniden gözden geçireceği ifade edildi.

Bu arada, Brooklyn Nets takımının oyuncularının Şangay'daki bir lisede katılacağı etkinlik, başlama saatinden 2 saat önce iptal edildi. Organizasyonun iptali için herhangi bir gerekçe gösterilmedi.