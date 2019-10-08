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Çin'den NBA'ye Hong Kong tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

Çin devlet televizyonu CCTV, Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in Hong Kong'taki protestolara destek veren Twitter paylaşımının ardından NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının televizyon yayınını iptal etti

Çin'de devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı aldı.

BBC'nin haberine göre, Çin'de NBA maçlarının yayın hakları elinde bulunan CCTV, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Morey'in paylaşımının yarattığı rahatsızlık nedeniyle Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets takımlarının Şangay ve Şıncın şehrinde oynayacakları 2 hazırlık maçının televizyon yayınını iptal ettiğini duyurdu.

Ulusal egemenlik ve sosyal istikrarı ilgilendiren konuların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, kanalın NBA ile olan tüm ilişkilerini yeniden gözden geçireceği ifade edildi.

Bu arada, Brooklyn Nets takımının oyuncularının Şangay'daki bir lisede katılacağı etkinlik, başlama saatinden 2 saat önce iptal edildi. Organizasyonun iptali için herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

- ABD-Çin gerginliği NBA'ye sıçradı

Houston Rockets Genel Müdürü Daryl Morey'in Hong Kong'daki gösterilere destek veren "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek." ifadelerini içeren Twitter paylaşımı, Çin'de tepkilere neden olmuştu.

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile bağlarını askıya almış, bazı televizyon kanalları, Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurmuş, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekmişti.

Tepkiler üzerine Houstan Rockets Genel Menajeri Morey söz konusu paylaşımını silerken, NBA yönetimi de Morey paylaşımından üzüntü duyduklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley ise NBA'yi çıkarları için Çin'e "boyun eğmekle" suçlamış, NBA'ye Çin'deki sezon öncesi maçlarını iptal etmesi çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Hazırlık maçları NBA

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