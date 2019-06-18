Tüm tarafları anlaşmanın devamı için çaba göstermeye davet eden Vang, İran nükleer anlaşmasının, konunun çözümü için tek gerçekçi ve etkili yol olduğuna işaret etti.

Vang, rasyonel ve itidalli olmaya davet ettiği tarafları, bölgesel gerilimi tetikleyecek herhangi bir eylemden uzak durmaları ve Orta Doğu'da "Pandora'nın kutusunu açmamaları" konusunda uyardı.

Vang, Çin'in başkenti Pekin'de, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile yaptığı görüşmenin ardından Çin'in, Körfez'deki durumdan "endişe duyduğunu" kaydederek, tüm taraflara gerilimi azaltarak olası bir çatışmadan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Özellikle ABD'nin bölgedeki "ölçüsüz baskı yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini" belirten Vang, herhangi bir tek taraflı tutumun uluslararası hukukta temeli olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir yaklaşım problemi çözmeyeceği gibi krizi daha da büyütecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- İran'dan nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşma tehdidi

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün yaptığı açıklamada, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek, nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını duyurmuştu.

Bahsi geçen uygulamanın nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Kemalvendi, söz konusu anlaşmanın 26 ve 36'ncı maddelerinin İran'ın haklarını koruduğunu, 36'ncı maddeye göre yaptırımların kaldırılmaması durumunda İran'ın anlaşmayı kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkına sahip olduğunu hatırlatmıştı.

- Tahran ültimatom vermişti

2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.