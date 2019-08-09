PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Cammu Keşmir bölgesinde son zamanlarda yaşananlardan "ciddi endişe duyduklarını" belirterek, durumu karmaşıklaştıracak tek taraflı eyleme geçilmemesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Vang, özel ve acil bir ziyaret çerçevesinde başkent Pekin'e gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Görüşmede Bakan Vang "Son zamanlarda Keşmir bölgesinde huzursuzluklar artıyor, Çin bundan ciddi endişe duyuyor. Durumu karmaşıklaştıracak tek taraflı eyleme geçilmemesi gerektiğine inanıyoruz." diyerek, Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararıyla Pakistan ve Hindistan arasındaki ikili anlaşmalar ışığında "barışçıl yöntemlerle" çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesinin, Pakistan'ın kendi yasal çıkarlarını kesin bir şekilde destekleyeceğini ve uluslararası arenada Pakistan için adaletten yana tavır alacağını kaydeden Vang, Hindistan ve Pakistan'ın Çin'in önemli dost komşuları olduğunu hatırlattı.