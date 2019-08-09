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Çin'den Pakistan ve Hindistan'a "tek taraflı eylemden kaçının" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 22:11 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: - "Son günlerde Keşmir bölgesinde huzursuzluklar artıyor, Çin bundan ciddi endişe duyuyor" - "Durumu karmaşıklaştıracak tek taraflı eyleme geçilmemesi gerektiğine inanıyoruz" - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi: - "Çin’in Keşmir konusunda adaleti koruyacağına inanıyoruz"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Cammu Keşmir bölgesinde son zamanlarda yaşananlardan "ciddi endişe duyduklarını" belirterek, durumu karmaşıklaştıracak tek taraflı eyleme geçilmemesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Vang, özel ve acil bir ziyaret çerçevesinde başkent Pekin'e gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Görüşmede Bakan Vang "Son zamanlarda Keşmir bölgesinde huzursuzluklar artıyor, Çin bundan ciddi endişe duyuyor. Durumu karmaşıklaştıracak tek taraflı eyleme geçilmemesi gerektiğine inanıyoruz." diyerek, Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararıyla Pakistan ve Hindistan arasındaki ikili anlaşmalar ışığında "barışçıl yöntemlerle" çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesinin, Pakistan'ın kendi yasal çıkarlarını kesin bir şekilde destekleyeceğini ve uluslararası arenada Pakistan için adaletten yana tavır alacağını kaydeden Vang, Hindistan ve Pakistan'ın Çin'in önemli dost komşuları olduğunu hatırlattı.

Vang, ayrıca iki ülkeyi ulusal kalkınma ve Güney Asya barışına odaklanmaya, tarihi sıkıntıları uygun şekilde çözmeye, tek taraflı eylemlerden kaçınmaya ve birlikte yaşamaya ilişkin barışçıl yeni bir yol bulmaya çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi de Çinli mevkidaşı Vang'a, son dönemde Cammu Keşmir'de yaşanan gelişmelere yönelik ülkesinin görüşleri, tutumu ve aldığı karşı önlemlere ilişkin bilgi verdi.

"Çin'in Keşmir konusunda adaleti koruyacağına inanıyoruz." ifadesini kullanan Kureyşi, ülkesinin önemli stratejik konularda Çin ile mevcut dostluğunu derinleştireceklerini kaydetti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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