"Çin'den Rus İşgalini Net Şekilde Kınamasını Bekliyoruz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde Pekin'e çağrı yaparak, "Çin'den Rusya'nın işgalini net bir şekilde kınamasını bekliyoruz" dedi.

Stoltenberg, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplantısından önce Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyerek, Ukrayna'nın işgalinin 20'nci gününde son gelişmeleri değerlendirdi. Rus saldırısının ardından, NATO'nun askeri duruşunu bu yeni gerçekliğe uyarlamak gerektiğini kaydeden Stoltenberg, "Yarın bakanlar çok önemli görüşmeler yapacak ve uzun vadede bölgedeki güvenliğimizi sağlamak için önemli kararlar alacaklar. Bu da karada askeri gücümüzün büyük oranda arttırılması anlamına gelecek" dedi.

Genel Sekreter, "NATO'nun doğu kanadında teyakkuz seviyesinin arttırılması, bölgede konuşlandırılmış teçhizat ve ekipmanın yanısıra, hava gücünün güçlendirilmesi, entegre füze savunmasının sağlanması, daha büyük tatbikatların yapılması ve siber saldırı ile mücadele yöntemlerinin" bu tedbirler arasında yer alacağını söyledi.

NATO'nun askeri komutanlarının Haziran ayında İspanya’nın Madrid kentinde yapılacak NATO Zirvesi öncesinde yeni planlar sunmasını beklediklerini kaydeden Stoltenberg, "Almanya ve diğer müttefiklerin savunma yatırımlarını yüzde 2'nin üzerine çıkarma kararlarından memnuniyet duyduklarının ve bütün müttefiklerden savunma yatırımlarını arttırmalarını" beklediklerini vurguladı.

"Çin'in Rusya'ya askeri destek sağladığına ilişkin NATO'nun elinde bir bilgi olup olmadığı sorusuna Genel Sekreter, "Buradaki gelişmeleri de yakından izliyoruz. Herhangi bir destek olup olmadığını yakından izliyoruz. Rusya'ya yapılacak her türlü destek, sivil ölümlerine, sivil acılara, büyük yıkıma yol açan bir savaşa destek olmak anlamına gelir. Çin'in BM üyesi olarak uluslararası hukuku el üstünde tutma yükümlülüğü var. Çin'den Rusya'nın işgalini net bir şekilde kınamasını bekliyoruz. Çin, Ukrayna'nın Rusya tarafından vahşice işgalini şiddetle kınamak için dünyanın geri kalanına katılmalı" yanıtını verdi.

Stoltenberg, "NATO olarak hangi eşik aşılırsa müdahale edeceksiniz?" sorusuna ise, "NATO'nun temel sorumluluğu, tüm NATO müttefiklerini yani yeryüzünde 1 milyarlık bir nüfusu korumaktır. Avrupa'da 100 bin ABD askeri de dahil olmak üzere ittifak genelinde yüz binlerce asker yüksek alarmda. Bir müttefike yapılan saldırı, tüm ittifak tarafından kesin bir yanıtla karşılanacaktır. Avrupa'da ittifakın doğu kanadındaki varlığımızı

artırdık, bir müttefike yapılan saldırı herkese saldırı anlamına geliyor. Her karış toprağımızı koruyacağız. Ama elbette kaza durumu olabilir. Böyle durumlarda, kontroldan çıkan bir duruma yol açmamak için, çok yakından sınır ve hava sahasını denetliyoruz" yanıtını verdi.

İttifak olarak NATO'nun sorumluluğunun "müttefiklerini korumak olduğunu" yineleyen Jens Stoltenberg, "Bunu net bir şekilde gösteriyoruz. Ama Rusya ve Putin, Ukrayna'nın işgalinden sorunlu ve burada savaşı bitirmesi gereken de Putin'dir" diye konuştu.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler sürerken, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde açıklamalar yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'de "Ukrayna NATO'ya üye olamayacak" dedi.

Zelenski, İngiltere tarafından organize edilen video konferans aracılığıyla yapılan bir toplantı sırasında, "Yıllarca, Ukrayna'ya NATO'nun kapılarının açık olduğunu duyduk. Ama aynı zamanda, üye olamayacağımızı da duyduk. Bu bir gerçek ve bunu kabul etmek gerekir" diye konuştu.

