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Çin'den Saatte 600 KM Hız Yapabilen Tren

20.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin saatte 600 km hıza ulaşabilen bir tren ürettiğini açıkladı. Haber devlet medyasında yer aldı. Elektro manyetik güçle hareket eden tren raylar üzerinde hareket ederken manyetik etki nedeniyle raylarla arasında bir temas bulunmuyor

Çin'den Saatte 600 KM Hız Yapabilen Tren

Çin saatte 600 km hıza ulaşabilen bir tren ürettiğini açıkladı. Haber devlet medyasında yer aldı.

Trenin hız denemesi Çin’in Kingdao eyaletinde yapıldı. Söz konusu tren dünyanın karada en hızla hareket eden taşıtı olma ünvanını ele geçiriyor.

Elektro manyetik güçle hareket eden tren raylar üzerinde hareket ederken manyetik etki nedeniyle raylarla arasında bir temas bulunmuyor.

Çin bu teknolojiyi yaklaşık 20 senedir kullanıyor. Şangay şehrinde havalimanıyla yakındaki bir kasaba arasında elektromanyetik tren hattı bulunuyor.

Çin’de şu an herhangi iki şehir ya da kasaba arasında elektro manyetik tren hatları bulunmuyor. Ancak bu konuda çalışmalar başlamış durumda.

Sistemin kullanılmaya başlaması halinde arasında bin km mesafe bulunan Pekin ve Şangay şehirleri arasındaki ulaşım 2,5 saate kadar inecek.

Iki şehir arasındaki seyahat şu an uçakla 3, hızlı trenle 5,5 saat sürüyor. Japonya ve Almanya gibi ülkeler de elektro manyetik trenler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

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