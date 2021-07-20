Çin’den Siber Saldırı İddialarına Yanıt

Washington ve batılı ortaklarının Pekin’i Microsoft Exchange elektronik posta sistemine siber casuslar tarafından sızılmasından sorumlu tutmasının ardından Çin’den yanıt geldi. Suçlamaları reddeden Pekin, Çinli kurumların ABD’nin zararlı siber saldırılarının kurbanı olduğunu öne sürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington tarafından ABD’nin ticaret sırlarını, teknolojisini ve salgın hastalık araştırmalarını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla hedef alınan dört Çin vatandaşı hakkındaki suçlamaların düşürülmesini istedi.

Biden yönetimi ve Avrupalı müttefiklerinin Çin hükümetiyle bağlantılı siber korsanları fidye saldırılarından resmen sorumlu tutması Çin üzerindeki baskıyı arttırırken yaptırımları içermemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ‘‘ABD müttefikleriyle çete olarak Çin’in siber güvenliğine karşı temelsiz suçlamalar yapıyor. Bu hiç yoktan üretilmiş, doğru ve yanlışı karıştıran bir iddiadır. Bu siyasi güdümlü karalama ve baskı hamlesidir’’ dedi. Sözcü, Çin tarafından misilleme yapılabileceği sinyalini ise vermedi.

Çin, ABD ve Rusya’yla birlikte siber savaş araştırmalarına liderlik ediyor ancak Pekin, Çinli bilgisayar korsanlarının ticari sırları ve teknolojiyi çaldığı suçlamalarını reddediyor. Güvenlik uzmanları, ordunun ve güvenlik bakanlığının hükümet dışındaki bilgisayar korsanlarına da destek verdiği görüşünde.

Pazartesi günü Amerikalı yetkililer Çin hükümetiyle bağlantılı siber casusları Amerikalı ve diğer kurbanlardan milyonlarca dolar talep etmekle suçlamıştı. Yetkililer Çin Güvenlik Bakanlığı için çalışan siber casusların kendi çıkarları için gasp planları ve hırsızlık yaptıklarını iddia etmişti.

Microsoft da Çinli casusları dünya genelinde binlerce bilgisayarı etkileyen Microsoft Exchange saldırılarının arkasında olmakla suçlamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Çin’in siber casuslara destek verdiği iddiasını ‘‘sorumsuz ve tanıdık bir davranış biçimi’’ olarak değerlendirmişti.

Adalet Bakanlığı da Pazartesi günü şirketlerin, üniversitelerin ve devlet kurumlarının bilgisayarlarını hedef alırkenÇin Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalıştığını belirttikleri dört Çin vatandaşı hakkında suçlama yapmıştı. Zanlılara yöneltilen suçlamalar arasında ticaret sırlarını, bilimsel teknolojileri ve salgın hastalık araştırmalarını çalmak var.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao, Çin’in siber saldırılara karşı olduğunu ve bunlarla mücadele ettiğini belirterek Pekin’in siber saldırıları asla desteklemeyeceğini ya da cesaretlendirmeyeceğini söyledi.

Zhao, Merkezi İstihbarat Örgütü’nü (CIA) Çin’in uzay araştırma tesislerini, petrol endüstrisini, internet şirketlerini ve devlet kurumlarını 11 yıldan uzun süredir siber saldırılarla hedef almakla suçladı.

Zhao, bu saldırıların Çin’in ulusal ve ekonomik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Sözcü, Çin’in siber güvenlik ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

