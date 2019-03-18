HABER

Çin'den Sincan raporu

18.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlara yönelik politikaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti bölgede 2014 yılından bu yana yaklaşık 13 bin "terörist" yakalandığını açıkladı.

Çin'den Sincan raporu

Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman azınlığa yönelik uygulamaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti bölgede yürüttüğü politikaya ilişkin raporunu açıkladı. Çin hükümeti raporda Uygur ve diğer etnik gruplardan oluşan Müslüman azınlığa yönelik uygulamaları "teröristlerle mücadele" olarak savundu. Raporda "hukuka uygun olarak yürütülen uygulamalar sayesinde radikal dincilikle mücadelede başarı sağlandığı" ifade edildi.

Pazartesi günü açıklanan raporda "Terörist ve radikal güçlerin Sincan bölgesinde ayrılıkçılığı körüklediği" ifadesi kullanıldı. Rapora göre, 2014 yılından bu yana bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında 12 bin 995 kişi tutuklandı, bunun yanı sıra 2 bin 52 patlayıcı maddeye ve 345 bin 229 “yasa dışı dini materyale” el koyuldu.

Raporda, uygulamalar sayesinde dini radikalliğin kontrol altına alındığı ifade edilirken bölgede işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin çok az sayıda kanıt sunuldu.

Bölgede son iki yılda çekilen uydu görüntüleri arasında yapılan karşılaştırmalar, kampların sayısının arttığını gösteriyor. Sincan bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri uygulayan Çin hükümeti "mesleki eğitim kampı" olarak nitendirdiği kamplara katılımın isteğe bağlı olduğunu iddia ediyor. Hükümet, tutukluların kültürel ve siyasi eğitimlere tabi tutulduğu bu kampların yürürlükteki hukuka uygun olduğunu savunuyor.

Çin hükümeti eleştirilerin hedefinde

Öte yandan, Çin yönetimi bölgede Müslüman Uygur ve diğer etnik kökenli azınlıklara yönelik yürüttüğü politikalar nedeniyle eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler, (BM) bir milyona yakın Uygur ve diğer Müslüman azınlık grupların üyelerinin keyfi olarak kamplarda tutulduğunu tahmin ediyor. Daha önce tutuklanıp serbest bırakılanlar, kamplarda insani olmayan koşullarda tutulduklarını ve İslamı bırakmaya zorlandıklarını, ayrıca Çin Komünist Partisi'ne bağlılık yemini etmek zorunda bırakıldıklarını iddia ediyor.

Münih merkezli Dünya Uygur Kongresi'nin sözcüsü Dilşat Raşit raporu "Uygurlara yönelik baskıya ilişkin siyasi bahaneler" olarak nitelendirdi. Raşit raporun amacının "Bölgedeki ölçüsüz uygulamalara destek bulmak ve insan hakları ihlallerini örtbas etmek" olduğunu kaydetti.

AFP/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Diyarbakır’da Cenaze GerilimiDiyarbakır’da Cenaze Gerilimi
18 Mart Amerikan Basınından Özetler18 Mart Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'daki saldırıda gözaltına alınan Gökmen Tanış'ın babası konuştu

Hollanda'daki saldırının şüphelisinin babası konuştu! İşte ilk sözleri

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.