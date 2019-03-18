HABER

Çin'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki operasyonlara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şinhua'da yer alan habere göre, Çin hükümeti tarafından yayımlanan raporda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana "bin 588 çeteye operasyon düzenlendiği" belirtildi.

Operasyonlarda 13 bin kişinin gözaltına alındığı ifade edilen rapora göre, 30 binden fazla kişi "yasa dışı aktivitelere" katıldıkları gerekçesiyle cezalandırıldı.

Raporda, operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde ve yasa dışı belgeye el konulduğu kaydedildi.

Bu ay açıklanan ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nda Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıya değinilmişti.

Raporda, Uygur, Kazak ve diğer Müslüman gruplardan 800 bin ila 2 milyon kişinin, Çin tarafından tutuklanarak kamplara götürüldüğü, özellikle Sincan bölgesindekilerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde "zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı" muamele veya işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştıHatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı
'Allah' lafzına göre yapılan camide sona gelindi'Allah' lafzına göre yapılan camide sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin gözaltı sincan

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İran ile ortak operasyon ilk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Arnavutköy’de kimyasal fabrikasında yangın

Arnavutköy'de fabrika yangını

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı! Açıklama geldi

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.