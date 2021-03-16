Çin'den Sinovac aşısı olana vize kolaylığı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "15 Mart 2021 tarihinden itibaren Çin ile diğer ülkeler arasında insanlar arası değişimi düzenli bir şekilde yeniden başlatmak amacıyla" "Çin'de üretilen Covid-19 aşılarıyla aşılanmış ve T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı sertifikası almış vize başvuru sahipleri için" kolaylıklar sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada "Çeşitli alanlarda (iş, ticaret, ziyaret gibi) çalışma ve üretime devam etmek için Çin'i ziyaret eden yabancı uyrukluların ve aile üyelerinin, vize başvurusunda bulunurken sadece Covid-19 salgını öncesinde gerekli olan belgeleri sunmaları gerekmektedir" denildi.

Ayrıca "Acil insani ihtiyaçlar için vize başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin kapsamı uygun şekilde genişletilecektir. Çin vatandaşlarının yabancı aile üyeleri veya Çin'de daimi olarak ikamet edenler, onların eşleri, ebeveynleri, çocukları, birlikte yaşadıkları yakın akrabaları (kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar ve torunlar gibi) aile birleşimi, yaşlı bakımı, akraba ziyareti, cenazelere katılım veya kritik durumdaki hastaları ziyaret etme amaçlarıyla vize başvurusunda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi.