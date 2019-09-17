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Çin’den Solomon Adaları açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 05:53 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "Çin tarafı, Solomon Adaları hükümetinin tek Çin ilkesini tanımasını, Tayvan ile sözde ‘diplomatik ilişkilerini’ keserek, Çin ile diplomatik ilişki kurma kararını çok takdir ediyor"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Solomon Adaları’nın Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son vererek "tek Çin ilkesini" tanımasını takdir ettiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, “Çin tarafı, Solomon Adaları hükümetinin tek Çin ilkesini tanımasını, Tayvan ile sözde ‘diplomatik ilişkilerini’ keserek, Çin ile diplomatik ilişki kurma kararını çok takdir ediyor.” ifadelerini kullandı.

"Solomon Adalarının bağımsız bir ülke olarak aldığı önemli kararı desteklediklerini" kaydeden Hua, "Dünyada sadece bir Çin var. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tüm Çin’in temsil eden tek meşru hükümettir. Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi.

Hua, ayrıca Solomon Adaları ile ikili ilişkileri geliştirme konusuda daha geniş bir geleceği keşfetmek için birlikte çalışmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Tayvan medyası dün Solomon Adaları’nın, Tayvan ile resmi ilişkilerini keserek Çin'i diplomatik olarak tanıma kararı aldığını duyurmuştu.

Solomon Adaları, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’ın 2016’da iktidara gelişinden bu yana Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son veren 6. ülke oldu.

Pasifik’te nüfusu 600 bin bulan Solomon Adaları’ndan önce, Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Panama, El Salvador, Sao Tome ve Principe Tayvan ile diplomatik ilişkilerini koparmıştı.

Pekin yönetimi tek Çin ilkesi benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

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