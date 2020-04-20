Çin’den soruşturma tepkisi: Çabamıza saygısızlık

ABD’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler, Çin’i virüsün Vuhan eyaletinde ilk ortaya çıktığı dönemde yeterli müdahaleyi yapmamakla eleştiriyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Pazar günü yaptığı açıklamada Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı yürüttüğü mücadelenin incelenmesi için ısrarcı olacaklarını söylemişti.

Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, suçlamaları "Çinlilerin salgının yayılmasını önlemek için gösterdiği çaba ve fedakarlığa saygısızlık" olarak değerlendirdi. Pekin’deki basın toplantısında Geng, "Çin’in salgının önlenmesi ve kontrol altına alınmasındaki şeffaflığına yönelik soruların hakikatla bağlantısı yoktur" dedi.

Son olarak Avustralya Çin’in, koronavirüs pandemisiyle mücadelede gösterdiği çabaların incelenmesi için çağrıda bulundu. Bu çağrıya Pekin yönetiminden cevap geldi.

Çin’in kriz yönetimine ilişkin soruşturma talep eden ülkelere Avustralya da katıldı. Pekin duruma tepkili.Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Pekin üzerindeki baskı artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, pandemi ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle DSÖ’ye ülkesinin sağladığı mali yardımı kesme kararı almıştı. Trump, "DSÖ’nün kötü yönetimi ve Çin’e duyduğu güveninin salgının daha trajik hale gelmesine ve dünyaya yayılmasına neden olduğunu" savunmuştu.

Almanya da açıklama bekliyor

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller de haftasonu yaptığı açıklamada Çin yönetiminin koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini ifade etti.

"Çinliler, dünya çapındaki bu krizle ilgili olarak tamamen şeffaf olmak zorunda. Özellikle de virüsün ortaya çıkışı hakkında" diyen Müller, "Virüs Vuhan kentinde ilk görüldüğü anda Çin'in konuyu uluslararası bilgi alışverişine açması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Vuhan’daki yetkililer, başta salgını saklamaya çalışmış, büyüyen tehdide dikkat çeken doktorlar hakkında soruşturma açılmıştı. Ayrıca Çin’in COVID-19 vakaları kayıt altına alırken kullandığı kriterleri sıkça değiştirmesi soru işaretlerine neden olmuştu.