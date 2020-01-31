Çin'den tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan uçaklar Fransa ve İngiltere'ye ulaştı

PARİS/LONDRA/ROMA (AA) - Yeni tip Koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Avrupa vatandaşları, iki ayrı uçakla Fransa ve İngiltere'ye geldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Vuhan'dan haraket eden ve 180 Fransızı taşıyan askeri uçak, ülkenin güneyindeki Istres havalimanına indi.

Bu kişilerin tedbir amacıyla 14 gün boyunca Marsilya kenti yakınlarındaki Carry-le-Rouet semtindeki bir tatil merkezinde, sağlık ekiplerinin kontrolünde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, yolculardan birinin koronavirüs şüphesiyle Marsilya'daki Timone Hastanesi'ne kaldırıldığını ve karantina altına alındığını söyledi.

- İngiltere

Öte yandan 83 İngiliz ve çoğunluğu İspanyol olmak üzere 27 diğer ülke vatandaşını taşıyan uçak da yerel saatle 13.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'ya 110 kilometre uzaktıklıktaki bir askeri üsse indi.

Bir İspanyol hava yolu firmasına ait olan uçağın, İngilizlerin inmesinin ardından İspanya'ya hareket etmesi bekleniyor.