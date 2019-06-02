Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, Çin ordusunun, Pekin yönetiminin Tayvan ve Güney Çin Denizi'yle ilgili hak iddialarını savunmak adına büyük bir kararlılıkla harekete geçeceğini söyledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Vey, Singapur'da Asya'nın önemli güvenlik zirvesi "Shangri-La Dialogue"da yaptığı konuşmada, dış güçlerin Tayvan'la ilgili işlere karışmaması gerektiğini ifade ederek, ordunun, Pekin yönetiminin Tayvan ve Güney Çin Denizi'yle ilgili hak iddialarını savunmak adına büyük bir kararlılıkla harekete geçeceğini söyledi.

Vey, "Tayvan’ı Çin'den ayırmaya kim kalkışırsa onunla sonuna kadar savaşacağız." ifadesini kullandı.

ABD Çin ile görüşmek isterse, ülkesinin kapılarını açık tutacağını ifade eden Vey, Washington savaşmak isterse Çin'in ekonomi ve güvenlik konularıyla ilgili sonuna kadar savaşacağını söyledi. Vey, ayrıca, Çin ve ABD arasında yaşanacak herhangi bir askeri çatışmanın felakete yol açacağını belirtti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlıklarını ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor. Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.