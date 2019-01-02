Çin'den Tayvan'a barışçıl birleşme çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan ile yeniden birleşmenin "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim” olduğunu belirterek yeniden birleşme çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi, başkent Pekin'deki Tiananmın Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından ilki 1979’da yapılan ve Tayvan ile Çin’in barışçıl birleşmesini savunan "Tayvan’daki Yoldaşlara Mesaj” etkinliğinin 40’ıncı yıl dönümünde konuştu.

Şi, İki Boğaz’ın birleşmesinin "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim” olduğunu, iki yakadaki tüm yoldaşların "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla değiştirilemeyecek doğal akrabalığı ve ulusal kimliği” paylaştığını kaydederek barışçıl birleşme ve tek ülke iki sistem ilkesinin yeniden birleşme için en iyi yaklaşım olduğunu söyledi.

Yeniden birleşme gerçekleştikten sonra Çin’in egemenliği altında Tayvan’ın yaşam tarzı, sosyal sistemi, özel mülkleri, dini inançları, yasal hakları, Tayvan’ın çıkarlarına tamamen saygı duyulacağını ifade eden Şi, “Hepimiz aynı aileyiz." diye konuştu.