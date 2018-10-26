Çin'den telekulak iddiasına yanıt: Trump Huawei kullansın

Çin ve Rusya alaylı bir tonla iddiaları yalanladı.Çin ve Rus gizli servislerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın özel telefon konuşmalarını düzenli olarak dinlediklerini öne süren New York Times gazetesinin haberine iki ülkeden de yalanlama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying gazeteyi "yalan haber" yaymakla suçlayarak "Anlaşılan New York Times en iyi senaryo Oscar'ını kazanmaya heves etmiş. Ayrıca gerçekten güvenlik konularında endişelilerse onlara iPhone'larını Huawei'lerle değiştirmelerini tavsiye ederim” dedi.

2012 yılında Amerikan Kongresinde hazırlanan bir raporda Çin malı Huawei cep telefonlarının güvenlik riski oluşturduğu belirtilmiş, hükümet üyelerinin bu markaya ait ekipmanı kullanması yasaklanmıştı. Çinli sözcü, "ABD'nin hala güvenlik endişesi varsa Trump tüm modern iletişim araçlarını bırakıp dış dünyayla bağlantısını tamamen kesebilir" açıklaması yaptı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da gazetenin haberini "masal" diye nitelendirerek "bu tür masalları belli bir ölçüye kadar esprili bulduklarını" ancak New York Times'ın "gazetecilik standartlarını batırmaya çalıştığını" söyledi.