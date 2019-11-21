Çin'den Trump'a "Hong Kong'a destek tasarısını veto etme" çağrısı

PEKİN (AA) - Çin, ABD Başkanı Donald Trump'a Senato ve Temsilciler Meclisinden geçen Hong Kong'la ilgili yasa tasarısını veto etmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısının hem Çin'in Hong Kong'daki hem de ABD'nin çıkarlarını baltaladığını söyledi.

ABD'yi Çin'in iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Geng, "ABD'yi çok geç olmadan bu tasarının kanun haline gelmesini önleyerek, yanlışlarını durdurmaya ve Çin'in iç işlerine karışmamaya çağırıyoruz." dedi.

Geng, tasarının yasalaşması durumunda Pekin yönetiminin gerekli tedbirleri alacağına işaret ederek, "ABD yanlış hamleler yapmaya devam ederse Çin kesinlikle güçlü önlemler alacaktır." ifadesini kullandı.

- Beyaz Saray'ın tasarıya yeşil ışık yaktığı belirtiliyor

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" başlıklı tasarı, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti tarafından tam destekle onaylanmıştı.

Temsilciler Meclisinde bugün kabul edilen yasa tasarısı, onaylanmak üzere Beyaz Saray'a gönderildi.