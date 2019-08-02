Çin’den Trump’a ‘Misilleme’ Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yeni gümrük vergileri uygulama planına Pekin, borsaları sarsan bu adımın atılması durumunda misilleme yapacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Eğer ABD vergileri arttırma yoluna giderse, temel çıkarlarımızı korumak için gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız” dedi.

Günlük basın brifinginde konuşan Hua, “Çatışmak istemiyoruz ama çatışmaktan da korkmuyoruz” diye konuştu ve Washington’u yanılsamalardan vazgeçmeye, hatalarını düzeltmeye ve eşitlikle karşılıklı saygıya dayalı görüşmelere dönmeye çağırdı.

Çin hükümeti Trump’ı da Çin lideri Xi Jinping’le Haziran ayında müzakerelerin canlandırılması için vardığı anlaşmayı ihlal etmekle de suçladı.

Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin 1 Eylül'den itibaren devreye girmesi ve 300 milyar dolarlık ithal Çin malını kapsaması bekleniyor. Bu ithal mallardan bazıları akıllı telefonlar, giyim, oyuncaklar ve diğer tüketici ürünleri.

G-20 liderler zirvesinden ilave gümrük vergisi planının askıya alındığını duyuran Trump, Çin’in teknoloji devi Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılmasına da yeşil ışık yakmıştı. Pekin de ABD’den daha fazla tarım ürünü alacağını açıklamıştı.

Trump’ın bu son hamlesini şaşırtıcı bulan uzmanlar, yeni vergilerin ticari anlaşmazlıkları körükleyeceğini, bunun da tüketicilere ve mali piyasalara zarar vereceğini kaydediyor.

