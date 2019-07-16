Çin’den Trump’a ticaret anlaşması tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 6,2’lik büyümeyi “ticaret savaşının sonucunda yavaşlama” olarak tanımlamasını “yanlış yönlendirme” olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Başkan Trump’ın “Çin ekonomisinin çok yavaşladığı için Pekin hükümetinin ABD ile acil bir anlaşmaya ulaşmayı umduğu” yönündeki sözlerinin, “tamamen yanlış yönlendirme” olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik büyümedeki belirsizlik ve istikrarsızlıklara bakıldığında Çin’in gayri safi milli hasıla puanının iyi olduğunu ifade eden Gıng, Çin'in tek taraflı olarak anlaşmaya ulaşma arayışının olmadığını dile getirdi.

ABD’de pek çok sektörden ve tüketicilerden Çin’e tarife uygulanmasına tepki olduğuna işaret eden Gıng, “Çin ve ABD’nin iki tarafın yararına olan bir anlaşmaya ulaşması, sadece iki ülke halkının yararına değil, aynı zamanda uluslararası toplumun genel beklentisi.” diye konuştu.