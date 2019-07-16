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Çin’den Trump’a ticaret anlaşması tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Çin’den Trump’a ticaret anlaşması tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 6,2’lik büyümeyi “ticaret savaşının sonucunda yavaşlama” olarak tanımlamasını “yanlış yönlendirme” olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Başkan Trump’ın “Çin ekonomisinin çok yavaşladığı için Pekin hükümetinin ABD ile acil bir anlaşmaya ulaşmayı umduğu” yönündeki sözlerinin, “tamamen yanlış yönlendirme” olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik büyümedeki belirsizlik ve istikrarsızlıklara bakıldığında Çin’in gayri safi milli hasıla puanının iyi olduğunu ifade eden Gıng, Çin'in tek taraflı olarak anlaşmaya ulaşma arayışının olmadığını dile getirdi.

ABD’de pek çok sektörden ve tüketicilerden Çin’e tarife uygulanmasına tepki olduğuna işaret eden Gıng, “Çin ve ABD’nin iki tarafın yararına olan bir anlaşmaya ulaşması, sadece iki ülke halkının yararına değil, aynı zamanda uluslararası toplumun genel beklentisi.” diye konuştu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,2, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 6,3 büyüdüğünü açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıklamasına ilişkin sosyal paylaşım platformu Twitter hesabında, Çin’in son 27 yılda en düşük büyümeyi kaydetttiğini belirterek, “ABD’nin uyguladığı tarifeler, şirketlerin Çin’den ayrılarak tarife uygulanmayan ülkelere gitmesinde büyük bir etken, binlerce şirket ayrılıyor. Bu yüzden Çin bir anlaşma yapmak istiyor.“ ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin ticaret savaşı

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