Çin’den Türkiye’ye Destek

Amerika ile son dönemin en ağır siyasi ve ticari krizini yaşayan Türkiye’ye Çin’den manevi destek geldi. Pekin yönetiminden krizle ilgili gelen ilk resmi yorumda, Çin’in Türkiye’nin bu geçici ekonomik sıkıntıları atlatacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan kısa yazılı açıklamada, “Türkiye ekonomisi ve dış ilişkilerdeki yeni yönelimin takip edildiği belirtildi. Açıklamada, “Türkiye gelişmekte olan piyasalar arasında önemli bir ülke. İstikrarlı olmaya devam etmesi ve kalkınması bölgesel barış ve istikrara fayda sağlar” ifadesi kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri geçici sıkıntılar olarak niteledi, “Türkiye’nin bu geçici ekonomik zorlukları aşabileceğine inanıyoruz” görüşünü dile getirdi. Türkiye ve Amerika arasında yaşanan gerilime atıfta bulunarak “Umarız ilgili taraflar görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözebilirler” mesajını verdi.

Çin ile 3,8 milyar dolarlık anlaşma iddiası

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua geçtiğimiz ay devlet kontrolündeki Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile Türkiye arasında 3,8 milyar dolarlık bir finansman anlaşması imzalandığını duyurmuş, ancak ayrıntı vermemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, “Çin olarak her zaman ülkeler arasında ticaret ve finans alanında işbirliği ve piyasa kurallarına bağlı kalınarak anlaşmaların imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yapmakla yetindi. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası sözcüsü ise, Türkiye ile altyapı alanında işbirliği öngören mutabakatların imzalandığını doğruladı. Ancak 3,8 milyar dolarlık rakam konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

