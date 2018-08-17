HABER

Çin’den Türkiye’ye Destek

17.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin bu geçici ekonomik sıkıntıları atlatacağı görüşünde olduğunu” bildirdi. Bu arada devlete ait Çin Sanayi ve Ticaret Bankası Sözcüsü ise Türkiye ile altyapı alanında işbirliği öngören mutabakatların imzalandığını doğruladı

Çin’den Türkiye’ye Destek

Amerika ile son dönemin en ağır siyasi ve ticari krizini yaşayan Türkiye’ye Çin’den manevi destek geldi. Pekin yönetiminden krizle ilgili gelen ilk resmi yorumda, Çin’in Türkiye’nin bu geçici ekonomik sıkıntıları atlatacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan kısa yazılı açıklamada, “Türkiye ekonomisi ve dış ilişkilerdeki yeni yönelimin takip edildiği belirtildi. Açıklamada, “Türkiye gelişmekte olan piyasalar arasında önemli bir ülke. İstikrarlı olmaya devam etmesi ve kalkınması bölgesel barış ve istikrara fayda sağlar” ifadesi kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri geçici sıkıntılar olarak niteledi, “Türkiye’nin bu geçici ekonomik zorlukları aşabileceğine inanıyoruz” görüşünü dile getirdi. Türkiye ve Amerika arasında yaşanan gerilime atıfta bulunarak “Umarız ilgili taraflar görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözebilirler” mesajını verdi.

Çin ile 3,8 milyar dolarlık anlaşma iddiası

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua geçtiğimiz ay devlet kontrolündeki Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile Türkiye arasında 3,8 milyar dolarlık bir finansman anlaşması imzalandığını duyurmuş, ancak ayrıntı vermemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, “Çin olarak her zaman ülkeler arasında ticaret ve finans alanında işbirliği ve piyasa kurallarına bağlı kalınarak anlaşmaların imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yapmakla yetindi. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası sözcüsü ise, Türkiye ile altyapı alanında işbirliği öngören mutabakatların imzalandığını doğruladı. Ancak 3,8 milyar dolarlık rakam konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Rahip Brunson’ın İtirazı Bir Kez Daha ReddedildiRahip Brunson’ın İtirazı Bir Kez Daha Reddedildi
Mattis: ‘Menbiç’te ABD-Türkiye Ortak Devriye Görevi Öncesi Eğitimler Başlıyor’Mattis: ‘Menbiç’te ABD-Türkiye Ortak Devriye Görevi Öncesi Eğitimler Başlıyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Merkel'den Erdoğan açıklaması

Merkel'den Erdoğan açıklaması

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

3 milyon yıllık fil kemiği bulundu

3 milyon yıllık fil kemiği bulundu

Türkiye'de tutuklu kaç ABD vatandaşı var?

Türkiye'de tutuklu kaç ABD vatandaşı var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.