Çin’den Türkiye’ye harekatı durdurma çağrısı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda geçen Çarşamba günü başlattığı "Barış Pınarı” harekatını durdurması yönünde bir çağrı da Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'yi Suriye'nin kuzeydoğusunda giriştiği askeri operasyonu durdurmaya ve "doğru yola geri dönmeye” çağırdı.

Türkiye'nin, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonu dünya çapında tepkilere yol açmıştı. ABD, Avrupa Birliği ve Arap Ligi, daha önce askeri operasyonun durdurulması çağrısı yapmıştı.

Askeri harekât nedeniyle ABD, üç Türk bakan ve iki bakanlığa yaptırım uygulama kararı almış, Paris ve Berlin yönetimleri ise Türkiye’ye silah satışında kısıtlamaya gidileceğini duyurmuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri arasında yer alan Çin, BMGK ve uluslararası arenada Suriye konusunda Rusya ile birlikte hareket ediyor. Çin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması yönünde politika izliyor.

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