Çin'den Venezuela’ya 500 Bin Doz Sinopharm Aşısı

Güney Amerika ülkesi Venezuela da Çin aşısı Sinopharm’ı onaylayan ülkeler arasında girdi. Geçen hafta 100 bin doz Rus aşısı Sputnik V’in ardından bu hafta başında Çin’in bağışladığı 500 bin doz Sinopharm’ın ulaşması heyecan yaratsa da aşının güvenilirliğine ve aşıda önceliğin kimlere tanınacağı konusundaki endişeler tartışmalara neden oluyor. Uzmanlar aşılama sürecinin şeffaf bir biçimde yönetilmesini talep ederken, sağlık örgütleri aşıda önceliğin Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre belirlenmesini talep ediyor. Hükümet ise 250 bin kişinin aşılanmasına olanak tanıyan 500 bin doz Sinopharm’ın ilk olarak öğretmenlere yapılacağını açıkladı. “Aşılamada öncelik sağlık personeline verilmeli” Uzun yıllar Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışmış ve aşı konusunda (dünyada) önemli otoriteler arasında gösterilen Venezuelalı virolog Jose Esparza VOA Türçe’ye konuştu. Sinopharm aşısının virüsün kimyasal yöntemlerle inaktif hale getirilerek vücutta Corona virüsüne karşı bağışıklığı arttırdığını ve ilk iki fazda yapılan deneylerin aşının riskli olmadığına dair kanıtlar içerdiğini belirten Esparza “Aşının 3. faz sonuçları henüz bilimsel olarak yayımlanmamış olsa da basından takip ettiğimize göre aşının etkinlik düzeyi yüzde 70 ila 80 arasında yani oldukça etkili bir aşı. Dünyada ve Latin Amerika’da birçok ülke tarafından kullanıldığını biliyoruz” diyor.

Esparza sağlık örgütlerinin hükümetin aşı planını kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşma çağrısına henüz olumlu bir yanıt gelmediğini ve kamu sağlığı için doğru bir aşı planının aşılamada önceliği sağlık çalışanlarına, akabinde de 75 yaş üzerine vermekten geçtiğine vurgu yapıyor. Ülkede 400 bin sağlık personeli için 800 bin doz aşı gerekiyor ancak geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun önce aşı olacaklar listesine bazı iktidar partisi üyelerinin, siyasetçilerin ve güvenlik görevlilerinin de eklendiğini açıklamasının ardından, mevcut 100 bin doz aşının sadece 13 bininin sağlıkçılara ayrıldığı iddiaları tepkilere yol açtı. “Halk aşı ve aşı planına dair yeterince bilgilendirilmiyor” Nisan ayında yüz yüze eğitime başlama hazırlıkları yapan hükümet yetkilileri şimdi de Sinopharm aşısının önce öğretmenlere ve sonrasında da güvenlik güçlerine tahsis edileceğini bildirdi. Yaklaşık 700 bin öğretmenin olduğu ülkede, Venezuela Merkez Üniversitesi’nde (UCV) akademisyen Marianela Tovar halkın aşı ve aşı takvimiyle ilgili olarak yeterli bilgilendirilmediğini söylüyor.