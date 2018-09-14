Çin’den Venezuela’ya destek vurgusu

PEKİN (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Çin ziyaretinde Pekin yönetiminden Venezuela’ya destek mesajları geldi. Resmi ziyaret kapsamında dün Çin’e gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, başkent Pekin’de Tienanmın Meydanı’ndan bulunan Büyük Halk Salonu'nda resmi törenle karşılandı. Yabancı basına kapalı olarak yapılan ziyaret çerçevesinde Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Başbakanı Li Kıçiang ile ayrı ayrı görüştü. Venezuelalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye öteden beri önem verdiklerini belirten Çin Devlet Başkanı Şi, dünyanın yeni belirsizlikler ve istikrarsızlar ile karşılaştığı şu günlerde iki ülkenin, karşılıklı çıkarlara dayalı ortak kalkınma ile dostluk ve karşılıklı güveni teşvik etmenin yanı sıra Çin-Venezuela kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini daha ileri seviyelere çıkarmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Venezuela’nın Çin’in çıkar ve endişelerini anlamasını takdir ettiklerini anlatan Şi, "Venezuela hükümetinin ülkeye istikrar ve kalkınma arayışı yönünde sarf ettiği çabaları geçmişte olduğu gibi destekleyeceğiz." dedi.

Şi, ayrıca iki ülkenin çoklu koordinasyon ve iş birliği ile Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerle iletişimini güçlendirmesi gerektiğine işaret ederek, Çin ve Venezuela'nın gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için küresel yönetim sisteminin inşa ve reformuna aktif şekilde katılmasının önem taşıdığını belirtti. Maduro da Çin ve Venezuela’nın ikili ilişkilerinin bir dizi sınamadan geçtiğine değinerek, Çin ziyareti sırasında ülkesinin ulusal ekonomi planıyla uyumlu şekilde birçok alanda fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Çin’e uzun dönemli destek ve anlayışı için teşekkürlerini ileten Maduro, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol projesinin inşasının yanı sıra etkin finans yöntemlerinin keşfi, enerji ve üretim kapasitesinde iş birliğinin güçlendirilmesini arzu ettiklerini anlattı. Görüşmeden sonra iki devlet başkanı, ülkeler arası bazı anlaşmaların imza törenine katıldı. Maduro'nun Çin Başbakanı Li ile yaptığı görüşmede ise Pekin yönetimi destek mesajını yineledi.