Çin’den ‘Virüs Güçleniyor’ Uyarısı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede görülen yeni Corona virüsünün güçlendiği ve salgının devam edeceği uyarısında bulundu. Şu ana kadar Çin’de 2 bin vaka görüldü, 56 kişi hayatını kaybetti.
Hastalık Çin dışında Tayland, Avustralya, ABD ve Fransa’da da görüldü. Sağlık yetkilileri dünya çapında bir salgını önlemek için çaba gösteriyor.
Yeni Corona virüsünün insanlar arasında ne hızla bulaştığı ve ne kadar tehlikeli olduğu hala bilinmezliğini koruyor. Virüs bazı durumlarda ölümle sonuçlanan zatürre vakalarına da neden olabiliyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei, virüsün kuluçka süresinin 1 ila 14 gün arasında olduğunu ancak bu süreçte de virüsün bulaşıcı olduğunu söyledi. Çin’de ve dünyada 2002-2003 yıllarında görülen yine bir tür Corona virüsünden kaynaklanan SARS vakalarında virüs kuluçka döneminde bulaşıcı değildi.
Çin Yeni Yılı tatilinin ikinci gününde açıklama yapan Ma, virüsün yayılma şeklinin bir şekilde daha da güçlendiğini söyledi ve salgını kontrol altına almak için toplu taşıma ve kalabalık etkinliklere getirilen kısıtlamaların artacağını kaydetti.
Virüsün Çin’in Wuhan kentinde satışı yasak olan vahşi yaşam canlılarının da satıldığı bir balık ve et marketinden geçen yılın son günlerinden itibaren yayıldığı sanılıyor. Virüs, Pekin ve Şangay gibi kentlere de yayıldı. Hong Kong’da da altı vaka doğrulandı.
Çin Pazar günü yılan, timsah ve tavuskuşu gibi vahşi yaşam canlılarının pazarlarda, restoranlarda ve online platformlarda satılmasına geçici yasak koydu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Wuhan konsolosluğundaki personelini ABD’ye geri çağırdı.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe de Wuhan’dan dönmek isteyen Japon vatandaşlarına ek uçuş ayarlamak için Çinli yetkililerle temasta olduklarını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgtü ise salgını küresel kriz olarak nitelendirmekten şimdilik kaçındı.
Pekin’de ve Hong Kong’da okul ve üniversitelerin tatilinin ardından açılışı ertelendi.
California’da da sağlık yetkilileri Wuhan’dan gelen bir kişide daha virus tespit edildiğini bildirdi. Böylece ABD’de yeni Corona virüsü teşhisi konulan kişi sayısı üçe çıktı. Son hastanın da karantinaya alındığı ve sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.
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