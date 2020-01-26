Çin’den ‘Virüs Güçleniyor’ Uyarısı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede görülen yeni Corona virüsünün güçlendiği ve salgının devam edeceği uyarısında bulundu. Şu ana kadar Çin’de 2 bin vaka görüldü, 56 kişi hayatını kaybetti.

Hastalık Çin dışında Tayland, Avustralya, ABD ve Fransa’da da görüldü. Sağlık yetkilileri dünya çapında bir salgını önlemek için çaba gösteriyor.

Yeni Corona virüsünün insanlar arasında ne hızla bulaştığı ve ne kadar tehlikeli olduğu hala bilinmezliğini koruyor. Virüs bazı durumlarda ölümle sonuçlanan zatürre vakalarına da neden olabiliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei, virüsün kuluçka süresinin 1 ila 14 gün arasında olduğunu ancak bu süreçte de virüsün bulaşıcı olduğunu söyledi. Çin’de ve dünyada 2002-2003 yıllarında görülen yine bir tür Corona virüsünden kaynaklanan SARS vakalarında virüs kuluçka döneminde bulaşıcı değildi.

Çin Yeni Yılı tatilinin ikinci gününde açıklama yapan Ma, virüsün yayılma şeklinin bir şekilde daha da güçlendiğini söyledi ve salgını kontrol altına almak için toplu taşıma ve kalabalık etkinliklere getirilen kısıtlamaların artacağını kaydetti.