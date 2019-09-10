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Çin’den, Wong’un Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmesine eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Çin hükümeti, demokrasi aktivisti Joshua Wong’un dün Almanya’nın başkenti Berlin’de Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüşmesini utanç verici olarak bulduğunu açıkladı.Hong Kong demokrasi aktivisti Joshua Wong Almanya’nın başkenti Berlin’de dün Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

Çin hükümeti, demokrasi aktivisti Joshua Wong’un dün Almanya’nın başkenti Berlin’de Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüşmesini utanç verici olarak bulduğunu açıkladı.
Hong Kong demokrasi aktivisti Joshua Wong Almanya’nın başkenti Berlin’de dün Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü. Alman parlamentosundaki medya destekli bir insan hakları etkinliğinde konuşan Wong, dinleyicileri Hong Kong’daki protestocularla birlikte Çin otokratik rejimine karşı durmaya çağırdı. Hong Kong’daki protestoları Berlin’in Soğuk Savaş zamanındaki rolüne benzeten Wong,
Bakan Maas da dahil olmak üzere dinleyicilere “Yeni bir Soğuk Savaş’taysak, Hong Kong yeni Berlin’dir” dedi.
Çin Hükümeti, Wong ile Mass arasında gerçekletirilen toplantıyı eleştirdi ve görüşmeyi utanç verici olarak nitelendirdiklerini açıkladı.
Alman silahları
Wong Pazar günü Almanya’ya gitmek üzere gittiği Hong Kong havaalanında kefalet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 24 saat boyunca gözaltında tutuldu. Daha sonra Wong’un Almanya’ya gitmesine izin verildi.
Wong, uçağı Almanya’ya gitmeden hemen önce yaptığı bir Facebook gönderisinde, gezi sırasında Hong Kong insan hakları demokrasisi hareketinin Alman versiyonunu destekleyeceğini ve Hong Kong polisine silah satış ve ihracatının sona erdirme kampanyası yapacağını belirtti.
Wong Almanya’dan sonra ABD’ye gidecek.

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