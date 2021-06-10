Çin’den Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası

Çin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) ticaret, teknoloji, Hong Kong ve Şincan konularında yaptığı baskıyı engellemek amacıyla Perşembe günü yabancı yaptırımlarla mücadele için bir yasa tasarısını kabul etti.

Yerel uzmanlara göre Pekin’in bu adımı misilleme önlemlerini meşru düzleme taşıyacak ve daha öngörülebilir hale getirecek.

Yabancı şirketler ise bu adımın yabancı yatırımlar üzerinde olumsuz etkisi olmasından endişe ediyor.

Devlet televizyonu CCTV’ye göre Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi yasayı Perşembe günü kabul etti, ancak yasanın içeriğiyle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Çin Ulusal Halk Kongresi’nin 14 başkan yardımcısı geçen yıl geçirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle ABD tarafından yaptırımlara tabii tutulmuştu. Yasa, Hong Kong’un siyasi özgürlüklerini kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Pekin ise yasanın Hong Kong’da istikrarın sağlanması için gerekli olduğunu savunuyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçen Kasım ayında iktidardaki Komünist Parti’ye Çin’in egemenlik haklarını, güvenliğini ve çıkarlarını yabancı güçlere karşı korumak için tüm yasal araçları kullanması çağrısını yapmıştı.