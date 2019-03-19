"Cinderesi'nde 388 konutun ihalesini yapacağız"

Cinderesi'nde yıkılan evler dolayısıyla 36 aydır ödenen kira yardımı sürecinin sonuna gelindiğini vurgulayan Kurum, "Bu kira yardımıyla alakalı evlerinizi teslim alana kadar Altındağ Belediyesi vasıtasıyla kiralarınızı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, Cinderesi'nde 388 konut sözü vererek, "4 ay içerisinde Cinderesi'ndeki konutların da ihalesini yapacağız. Bu konutlar az katlı. Zemin artı 4-5 katı geçmeyen, içinde sosyal donatıların bulunduğu çok örnek bir projeyi Altındağ'a kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4 ay içerisinde Cinderesi'ndeki 388 konutun ihalesini yapacağız. Bu konutlar az katlı. Zemin artı 4-5 katı geçmeyen, içinde sosyal donatıların bulunduğu çok örnek bir projeyi Altındağ'a kazandırıyoruz." dedi.

- "Ankara'mızda 2 bin 934 konut uygulaması yapıyoruz"

Kurum, Bakanlık olarak Ankara'ya bugüne kadar 36 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Bu yatırımın 9 milyarının da devam eden yatırımlar için olduğunu kaydeden Kurum, yatırımlarda sosyal konut uygulamaları, kent ve millet bahçeleri ile millet kıraathaneleri olmak üzere birçok projelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar TOKİ aracılığıyla Ankara'da 95 bin konut inşa edildiğini aktaran Kurum, "Bunların 85 bine yakınının teslimini vatandaşımıza gerçekleştirdik, 10 bin konutun inşası da devam ediyor. En kısa sürede bu inşaatları da bitirip, teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, 50 bin sosyal konutluk projeye de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"67 ilimizi kapsayan 2+1, 3+1 dairelerimiz var. 388 liradan başlayan taksitlerle, 240 aya varan vadeyle bu konutlara sahip olabiliyorsunuz. Bugüne kadar 250 bin vatandaşımız başvurdu, biz de bu başvurular çerçevesinde 2023 yılına kadar en az 250 bin sosyal konut uygulamasını yapacağız. Ankara'mızda da 2 bin 934 konut uygulaması yapıyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımız 473 lira taksitle bu evlere erişebiliyor."